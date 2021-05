Papão derrota Castanhal nos pênaltis e é finalista do Parazão. Vídeo

O primeiro finalista do Campeonato Paraense de Futebol 2021 é o Paysandu, que venceu a disputa de pênaltis contra o Castanhal por 4 a 2, na tarde desta quarta-feira (12), no estádio Leônidas Castro, na Curuzu. O Papão teve todas as chances de vencer a partida no tempo normal, quando dominou o jogo até a expulsão do volante Denilson, aos 24 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, conseguiu um pênalti aos 44 minutos, mas Nicolas acabou perdendo.

Na disputa de pênaltis, Nicolas fez questão de bater o primeiro e fez um gol chorado, porém, demostrou personalidade de grande jogador. No tempo normal, o jogo começou com muita movimentação e estudo das duas equipes e poucas jogadas agudas, com maior volume do Paysandu. Só esquentou a partir dos 15 minutos, com três chegadas do ataque bicolor com Israel duas vezes pela direita e Marlon, pelo meio, mas sem objetividade.

O volante bicolor Paulinho, aos 21 minutos, levou cartão amarelo. Aos 26 minutos, o técnico Cacaio substituiu o armador Willian Fazendinha, que saiu contundido e botou Marcos, no meio de campo do Japiim. Logo em seguida, o árbitro Marco José Soares de Almeida determinou a primeira parada técnica da partida para hidratação dos jogadores.

As 34 minutos, o zagueiro Perema cabeceou perto da trave esquerda de Axel Lopes, emendando uma cobrança de falta de Bruno Collaço na esquerda do ataque alvi-celeste. Na sequência, Israel avançou pela direita e chutou forte, mas a bola saiu pela lateral.

Aos 36, o Castanhal chegou com Pecel, que chutou para fora. Ratinho avançou em seguida pela esquerda, mas também bateu para longe do gol do Japiim;

A jogada mais perigosa do Papão aconteceu aos 42 minutos, pela esquerda do ataque, em que houve cruzamento na área, disputa de bola pelo alto e na sobra Ratinho chutou muito forte por cima do gol adversário. O meia Denilson do Lobo levou cartão amarelo.

O técnico Itamar Schulle do Papão voltou para o segundo tempo com Ari Moura no lugar de Robinho e tirou o zagueiro Yan para a entrada do meia Jonnathan. O técnico Cacaio do Castanhal tirou Lucas e botou no jogo Cabecinha, na lateral esquerda.

Logo aos 2 minutos, Nícolas girou na frente da zaga e mandou uma bomba, que Axel espalmou para escanteio. O Papão fez uma blitz na área do Japiim, que se livrou como pode. Marlon chutou e quase o montinho artilheiro enganou o goleiro do Castanhal.

O primeiro gol do Papão foi aos 5 minutos, quando Ari Moura roubou a bola de Cabecinha e mandou um torpedo de canhota, sem chance de defesa para o guardião Axel. O Lovo alvi-celeste continuou mandando no jogo e Itamar Schulle botou Eliezer no lugar de Paulinho, no ataque aos 14 minutos.

Mas o Japiim estava vivo em campo e fez o gol de empate com Fidélis, que tinha acabado de entrar em campo, aos 15 minutos, quando a defesa bateu cabeça e deu um presente para ele mandar rasteiro para o fundo do gol do arqueiro bicolor Victor Souza. O Papão teve ótima chance aos 18 minutos, quando Marlon invadiu pela direita e cruzou para a cabeçada de Nicolas, que foi perto do gol de Axel Lopes.

O volante Denilson foi expulso aos 24 minutos e deixou o Paysandu com 10 jogadores em campo e sem mais nenhuma iniciativa. Aos 28, quase Fidélis faz o segundo para o Castanhal, sozinho na pequena área, mas Perema botou para escanteio na hora certa. Aos 34, saiu Bruno Collaço e entrou Diego Matos na lateral esquerda do Paysandu.

Aos 44 minutos, Ratinho lançou na área para Ari Moura, que dominou com categoria e tentou um chapéu no zagueiro Daelson, que botou a mão na bola. O arbitro marcou pênalti. Nicolas bateu forte e perdeu, acertando o travessão e deixando a nação bicolor com o coração na mão.

Tudo se resolveu nas cobranças de pênalti.

Raio X da partida:

Paysandu

Victor Souza; Israel, Perema, Yan (Jhonnatan), Bruno Collaço (Diego Matos); Denilson, Paulinho (Elyéser) e Ratinho; Robinho (Ari Moura), Marlon (Alisson) e Nicolas. Treinador: Itamar Schulle.

Castanhal

Axel Lopes; Magnum (Daelson), Guilherme (Lucão), Cleberson e Lucas (Cabecinha); Samuel, Lyncoln (Fidélis), Gui Campana e William Fazendinha (Marcos); Pecel e Canga. Treinador: Cacaio.

Gols: Ari Moura ( Pay) aos 5 do segundo tempo, e Fidélis (Cast), aos 15 do segundo

Amarelo: Paulinho, Denilson e Nicolas (Pay); Pecel, Guilherme e Fidélis (Cast)

Vermelho: Denilson (Pay); Cacaio, treinador do Castanhal.

Juiz: Marco José Soares de Almeida (FPF); Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes (CBF) e Acácio Menezes Leão (CBF); Quarto árbitro: Bruno Luiz Vieira da Luz (FPF)

Fonte: Ver-o-Fato / Paulo Jordão