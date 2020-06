Par Perfeito ganha função Vídeo Date para paquera por videochamadas

Casais poderão conversar por vídeo durante três horas por dia; recurso mira no Dia dos Namorados

O Par Perfeito anunciou o lançamento da função Vídeo Date, que permite aos usuários conversarem por meio de videochamadas no chat do serviço. O recurso estará disponível a partir deste sábado (6) no app de relacionamentos para Android e iPhone (iOS), e poderá ser usado por casais que desejam formar um “Par”, o que equivale ao “match” do Tinder. A ferramenta também é uma aposta da empresa para o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 12.

O recurso se torna disponível para os casais no aplicativo após a primeira troca de mensagens entre os dois no chat. Segundo a empresa, haverá um limite de até três horas de videochamada por dia para cada casal conectado. Para ter acesso ao novo recurso, usuários antigos devem atualizar os aplicativos na App Store e na Google Play Store.

De acordo com a plataforma, a ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar pessoas a iniciarem um relacionamento sério sem sair de casa durante a quarentena. Desde o início da pandemia, a empresa registrou aumento de 70% em novos usuários e de 15% no fluxo de mensagens no chat. O tempo de uso do site e do aplicativo também cresceu em 20%, em comparação ao período de janeiro a maio de 2019.

A proximidade com o Dia dos Namorados também se revela como um momento adequado. “Esse é um período em que os solteiros usam ainda mais apps de relacionamento porque estão ainda mais focados em buscar um novo amor”, diz Clarissa Assumpção, diretora de produtos do Match Group LatAM.

Recentemente, o rival Tinder também anunciou um novo recurso para aproximar pessoas durante a quarentena. A função “Modo Global” permitirá visualizar perfis e dar match com pessoas de qualquer lugar do mundo no plano grátis. Já o Happn promoveu uma pesquisa que revelou que 31% dos brasileiros praticaram sexting, a troca de mensagens eróticas pela Internet, durante o período de isolamento.