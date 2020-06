Pará assume o 2 º lugar no ranking nacional de abertura de empresas em 2020

O Pará ocupou o segundo lugar no ranking nacional de abertura de empresas no primeiro quadrimestre de 2020, de acordo com o 1º Boletim de Mapa de Empresas, divulgado pelo Ministério da Economia, no último dia 18 de junho. De acordo com o balanço, de janeiro a abril, o Estado registrou 23.541 empresas abertas e crescimento percentual de 15,6 % em relação ao último quadrimestre de 2019, e 16,7% em relação ao primeiros quatro meses de 2019.

Para a presidente da Jucepa, Cilene Sabino, o Pará em segundo lugar no ranking reflete a credibilidade que o empreendedor tem no Governo e nas medidas que foram adotadas para mitigar os efeitos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, além do trabalho do órgão voltado ao processo 100% digital, que agiliza abertura de empresas. As inovações trouxeram eficiência, celeridade e vem facilitando a vida do empreendedor paraense e dos que pretendem abrir suas empresas no Estado.

Cilene Sabino ressalta também que a abertura de um negócio próprio se tornou uma alternativa para quem perdeu renda ou o emprego recentemente devido à pandemia, o que justifica o grande número de novas empresas mesmo em um momento de diminuição da atividade econômica.

“Muitas pessoas aproveitaram para abrir micro ou pequenas empresas para não ficarem paradas. E quem já tem um empreendimento constituído também acredita na volta à normalidade para continuar com seu negócio”, ressalta a presidente do órgão.

Criado pelo Ministério da Economia, o Mapa de Empresas é um demonstrativo de periodicidade quadrimestral e representa a descrição detalhada de dados e informações relevantes sobre o ambiente de negócios e a descrição de ações voltadas a impactar positivamente o cenário econômico brasileiro.

Por Fabíola Uchôa (JUCEPA)