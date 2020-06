Pará chega a 68.456 casos e 4.191 óbitos de Covid-19

Segundo a Sespa foram confirmados 87 casos e 8 óbitos que ocorreram nos últimos sete dias.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou neste sábado (13) 980 novos casos e 10 novas mortes com Covid-19 no estado. Segundo a secretaria, 87 casos e 8 mortes ocorreram nos últimos sete dias, enquanto 980 casos e 2 mortes ocorreram em dias anteriores. Com as confirmações, o Pará acumula 68.456 casos e 4.191 óbitos.

Veja os números da Covid no Pará

De acordo com o boletim divulgado, os óbitos aconteceram nos municípios de Alenquer, Ananindeua, Belém, Barcarena, Capitão Poço, Jacundá e Salinópolis.

De acordo com a Sespa, são 55.864 pacientes recuperados. Há ainda 223 exames em análise e 6.878 casos descartados.