Pará comemora doze anos do seu primeiro gol pelo Santos

Primeiro tento do camisa quatro com a camisa santista foi em 2008, contra o Goiás, no Serra Dourada. Jogador deve ser titular na partida deste domingo, diante do Botafogo

O domingo é especial para o lateral-direito Pará. Neste dia 20 de setembro, o jogador completa doze anos do seu primeiro gol pelo Santos. O tento aconteceu na derrota do Peixe para o Goiás, por 4 a 1, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro de 2008.

Em um contra-ataque, o Peixe diminuiu o placar no Serra Dourada, depois que Kléber Pereira viu Pará livre pelo lado direito e tocou. Com um chute cruzado forte, o santista conseguiu vencer o goleiro Harlei. O jogador relembrou o tento e projetou seu futuro no Santos.

– Que alegria relembrar esse momento com a camisa do Santos. Fico muito feliz em representar essa camisa. Tenho uma história vitoriosa aqui no Peixe, e isso me deixa muito contente. Espero poder ajudar a cada dia mais a equipe com gols, assistências, na marcação, no apoio, enfim, no que o time precisar – afirmou.

Na atual temporada, Pará atuou em 24 jogos e deu duas assistências. No Santos, ele já jogou 223 partidas se somarmos suas duas passagens pelo Peixe. Neste ano, o camisa quatro vem se destacando pela qualidade nos passes e consistência defensiva. No Alvinegro Praiano, o atleta já levantou as taças da Copa do Brasil (2010), da Libertadores (2011) e do Campeonato Paulista (2010, 11 e 12), fazendo parte da geração de Neymar e Ganso.