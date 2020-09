Para Damares, menina abusada pelo tio devia ter feito cesárea

Nesta quinta-feira (17), a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que a gestação da menina que foi estuprada pelo tio não deveria ter sido interrompida. Ela deu declarações a respeito do caso durante uma entrevista ao programa Conversa com Bial.

– Mais duas semanas poderia ter sido feita uma cirurgia cesárea nessa menina, tirar a criança, colocar numa encubadora. Se sobreviver, sobreviveu. Se não, teve uma morte digna – avaliou.

A ministra disse ao jornalista Pedro Bial que discorda do aborto que foi realizado pelo Dr. Olímpio Moraes Filho, de Recife.

– Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto, eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Mais duas semanas, não era ir até o 9 mês – defendeu.

Damares também disse não acreditar que seus assessores foram responsáveis por terem vazado a identidade e localização da menina que sofreu abusos por parte do tio, no interior do Espírito Santo.