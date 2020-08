Pará deve permanecer com tempo quente até novembro, diz Semas

Falta de chuvas em algumas regiões do estado tem intensificado a sensação de calor e tempo abafado.

Em todo Pará, o mês de agosto está marcado pela sensação de calor intenso e altas temperaturas. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o tempo quente deve permanecer até novembro no estado.

Segundo a Semas, o cenário já era previsto pelo boletim climático da Rede de Previsão Climática e Hidrometereológica (RCPH). Durante o mês de agosto, a capital paraense passou 20 dias sem registro de chuvas na estação meteorológica. De acordo com a Semas, desde 2006 não era registrado um período tão longo sem chuvas.

Ainda segundo a Secretaria, as temperaturas máximas na região sul e sudeste do Pará podem alcançar até 38 graus e em Belém, 37º. Do dia 1º de agosto até esta terça-feira (25), de 130 milímetros esperados, choveu apenas 25mm na capital paraense. Por conta da falta de chuvas, a sensação de calor e tempo abafado é intensificada.

A Secretaria informou que a onda de frio que está na região sul e deste do Brasil, baixando as temperaturas em vários estados no país, não chega ao Pará por conta da proximidade com a Linha do Equador.

Segundo o coordenador de Hidrometereologia da Semas, Saulo Carvalho, esse fenômeno também não está provocando as chuvas na nossa região.