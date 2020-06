Pará está entre os 15 piores estados em distanciamento social

O Pará ocupou, nesta terça-feira (16), a 11ª pior posição do ranking nacional de distanciamento social temporário. Esse levantamento é feito, diariamente, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com base em dados locais, do Ministério da Saúde e da base de dados da plataforma Inloco. Foi a segunda pior marca para uma terça-feira desde o início da série histórica de análises, em abril, como observou o Belém Trânsito. Isso segue colocando o estado entre os 15 estados com menor adesão à principal forma de prevenção ao coronavírus sars-cov-2, causador da pandemia de covid-19

Na ordem direta, o Pará ocupou a 17ª posição do ranking nacional. O índice registrado foi de 38,65% da população paraense em casa, saindo apenas em extrema necessidade. Pelas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o recomendável é que seja 70%. Só com esse índice é possível restringir a circulação do coronavírus, achatando a quantidade de casos e, consequentemente, de mortes por covid-19. Em relação às capitais, Belém ficou na 20ª posição, a sétima pior, com 39,48% da população em casa.

O titular da Segup, Ualame Machado, garante que os órgãos da segurança pública prosseguem com o monitoramento e as ações para garantir o cumprimento do decreto estadual, que permitiu a flexibilização das medidas de combate à pandemia no Estado. Ele lembra que o início do monitoramento do distanciamento social foi no final do mês de março. Após o período de restrições mais rigorosas e do lockdown, houve uma queda das taxas em Belém, a exemplo do que aconteceu em todo o país.

“O Pará também vem vivenciando esse processo de queda de isolamento e reforçamos o apelo à população, lembrando sempre que o fim do lockdown não significa o fim da necessidade do distanciamento social’’, alertou o secretário.

Por Victor Furtado