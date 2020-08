Pará esteve entre os 10 estados que mais cumpriram o isolamento social

Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado diz que índices de contaminação estão em baixa no Pará, mas não se pode descuidar da prevenção

O Pará esteve no 9º lugar no ranking brasileiro de isolamento social na sexta-feira (28), com a taxa de 35,91% de pessoas se mantendo em casa para evitar a proliferação do novo coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), divulgados na noite deste sábado (29), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Secretário de segurança pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado afirma que o Pará vive um momento de queda no número de infecção e mortes pela Covid-19, mas que os cuidados devem permanecer. Ele disse que é manter todos as ações preventivas porque ainda se vive uma pandemia e para que o estado não tenha novo ciclo agudo de contaminação.

RANKING DOS MUNICÍPIOS PARAENSES

De acordo com o levantamento, ao analisar as cidades paraenses, os três melhores índices de isolamento foram nos municípios de Faro (52,9%), Gurupá (50,6%) e Viseu (50%). Já as cidades que mais desobedeceram a recomendação de ficar em casa, registrando um baixo índice de isolamento, foram Goianésia do Pará (26%), Ourilândia do Norte (26,7%) e Breu Branco (26,7%).

Na capital paraense e em Ananindeua foram registrados, respectivamente, os índices de 36,93% e 36%.

Em Belém, incluindo os distritos, os bairros com as maiores taxas de pessoas em casa foram: Natal do Murubira (54,2%), Souza (53,5%) e São João do Outeiro (45,2%). Os que mais tiveram pessoas fora da residência foram: Cruzeiro (17,1%), Carananduba (18,5%) e Murubira (20%).

Em Ananindeua, os melhores índices foram registrados nos bairros Curuçambá (50,9%), Levilândia (48,9%) e Águas Brancas (46,9%). Os piores índices foram registrados em Guanabara (25,2%), Águas Lindas (28%) e Cidade Nova III (28,4%).

SERVIÇO

O percentual de isolamento dos 144 municípios paraenses e o monitoramento completo estão disponíveis em um espaço exclusivo sobre os índices no site da Segup.