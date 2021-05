Pará mantém expectativas positivas sobre produção agrícola de 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgou as estimativas calculadas no mês de abril para a produção agrícola de 2021. No estado do Pará, manteve-se a expectativa feita em março, de uma produção de 3,3 milhões de toneladas em cereais, leguminosas e oleaginosas, um aumento de 17% em relação a 2020. A produção da mandioca também é destaque com quase 4 milhões de toneladas estimados para 2021.

O LSPA fornece estimativas sobre produtos selecionados com base em critérios de importância econômica e social para o país. Cada cultura é acompanhada desde a intenção de plantio até a colheita, fazendo prognóstico da safra.

No Pará, o levantamento feito em abril indica que a produção de mandioca deve chegar a quase 4 milhões de toneladas em 2021 (3.939.839 toneladas é a estimativa exata). A variação em relação a 2020 é de 1,4% a mais. Na produção de arroz, espera-se 108,4 mil toneladas em solo paraense, o que representa um crescimento de 3,7% em relação a 2020. Quanto ao feijão, esperam-se 8,6 mil toneladas na primeira safra (aumento de 2,7%) e 11,5 mil toneladas na segunda (1,5% a mais que em 2020). Já o milho teve sua produção estimada em 510,6 mil toneladas na primeira safra (4,3% de aumento) e 463,4 mil toneladas na segunda (36,6%). De soja são esperadas 2,1 milhões de toneladas (17,6% a mais que no ano passado) e de sorgo 38,7 mil toneladas (25,6% a mais).

Com relação ao amendoim , de acordo com o levantamento, a expectativa é de 104 mil toneladas na primeira safra e 5 toneladas na segunda (5,1% de crescimento). Na fruticultura, o Pará deve produzir cerca de 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar (queda de 0,3% em relação a 2020), além de 414,9 mil toneladas de banana (2% a mais que em 2020); 226,9 mil toneladas de laranja (sofreu queda de 7,3%); 144,2 mil toneladas de cacau (caiu 0,3%); 228 toneladas de café tipo canephora (queda de 0,3%); 708 toneladas de castanha de caju (caiu 5,1%) e 5,7 mil toneladas de tomate (aumento de 0,8%).

Os dados completos do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de abril de 2021 estão disponíveis no portal do IBGE e na plataforma Sidra. As estimativas para o Pará você pode acessar clicando aqui.