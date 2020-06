Para MP, Flamengo quebrou protocolo de segurança

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) encaminhou um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), requisitando esclarecimentos quanto à notícia de descumprimento do protocolo Jogo Seguro na partida da última quinta-feira (18), entre Flamengo e Bangu, no Maracanã.

O duelo marcou a retomada do Campeonato Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus. Segundo o ofício, o MPRJ recebeu notícia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) informando que o Flamengo não teria cumprido integralmente as diretrizes do protocolo por não ter realizado a concentração dos atletas 48 horas antes do jogo.

A denúncia também traz a notícia de que a Ferj teria lançado nova versão do protocolo Jogo Seguro às vésperas da partida.

O Ministério Público questiona também se a federação elaborou um protocolo diferente do enviado ao órgão no último dia 12.

O MPRJ ressalta que eventual descumprimento do protocolo pode caracterizar violação do decreto que regula a prática de atividades econômicas no atual momento de emergência em saúde devido à pandemia do novo coronavírus.

Adverte, ainda, que é necessário que seja dada ampla publicidade e transparência ao Protocolo elaborado e suas alterações, sob pena de descumprimento do Estatuto do Torcedor, com sua divulgação no site da FERJ com antecedência mínima de 5 dias úteis antes dos jogos.