Para que, Senhor?

“Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem; pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. (João 12:35)

“Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Quem é prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão.” (Oséias 14:9)

O homem imutável e mortal não pode entender completamente ou inteiramente o Deus eterno, justo, santo e imutável. Há situações em que os seres humanos chegam a pensar que Deus é injusto e parcial em sua maneira de agir e em seus modos de proceder.

Deus é o Senhor de tudo e o grande Rei do universo. Ele comanda, controla e detém todas as coisas. Só a Ele cabe o direito de estabelecer os caminhos humanos. Por que permite que meu filho de 12 anos morra em acidente, enquanto não deixa falecer o pobre ancião que está entrevado na cama e com grandes dores faz alguns anos? Por que deixar que uma enchente destruísse 3 vezes num ano uma cidade laboriosa e progressista? Por que não faz com que os poderosos e abastados deixem de oprimir os pobres e fracos? Por que deixa que tantas crianças andem abandonadas pelas ruas e se encaminhem para o crime e marginalidade? Por que não refreia a violência urbana e os crimes contra a natureza? Por que permite que os políticos corruptos continuem agindo desenfreadamente?

Não temos e não teremos nesta vida as respostas a cada pergunta do tipo das feitas acima. Temos, porém, algumas indicações muito preciosas para entender muitas questões que se levantam em nós e ao nosso redor. Vejamos então algumas e firmemo-nos nelas. “Para quê?”

Deus é sempre justo e fiel. Ele ama a todos os homens. Tudo o que faz visa ao bem dos homens e de toda a criação. Deseja que todos os homens sejam salvos. Enviou Jesus, para remir toda a humanidade. Faz anunciar o evangelho e envia seu Espírito Santo para criar a fé nos corações. Estabeleceu que pela fé recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna. Habilita os que creem para uma vida nova de piedade, boas obras e felicidade perene.

Os homens não têm as condições e nem a competência para modificar os caminhos e as determinações de Deus. Cabe-lhes andar pelos retos caminhos do Senhor e assim obter todas as bênçãos, ou não andar neles e cair para sempre.

Se temos consciência de que Deus é bom e de que deseja o nosso bem-estar terreno e eterno, começaremos a ver as coisas pela perspectiva correta. Também encontraremos condições para louvar sempre as misericórdias eternas de Deus e para buscar entender o que nos é obscuro ainda. A seu tempo. Deus nos dará todas as respostas e todas elas, à medida que vierem, comprovarão que “os caminhos do Senhor são retos”. Então faremos a seguinte pergunta: “Para quê, Senhor?

A SÓS COM DEUS:

“Ó Senhor, permita que eu entenda cada vez melhor os teus retos caminhos e as tuas obras justas. Ensina-me a andar neles pelo teu Espírito Santo. Amém.”