Pará recebe mais 116.200 doses de vacina contra a Covid-19

O estado do Pará recebeu, na madrugada desta sexta-feira (9), mais uma remessa de doses de vacina contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde, totalizando 116.200 doses, sendo 52.200 da vacina CoronaVac/Sinovac, produzida pela Fundação Butantan, e 64 mil da Oxford/AstraZeneca, fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Agora, o Pará contabiliza o recebimento de um total de 1.447.290 doses.

A equipe de Logística da Sespa já está preparada para organizar o envio para os Centros Regionais de Saúde abrangendo os 144 municípios paraenses. Parte das novas doses deve ser armazenada para garantir a segunda dose de quem já iniciou o esquema nacional.

O envio será feito a partir deste sábado (10), por via terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Segundo o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, o Pará segue o Plano Nacional de Imunização (PNI) e a Sespa tem trabalhado em conjunto com outras instituições para garantir que as doses cheguem à população prioritárias de forma rápida, segura e eficaz. “Estamos nos esforçando para que os municípios cumpram cada uma das fases do Plano Paraense de Vacinação, disponibilizando as doses imediatamente aos grupos prioritários de cada uma dessas fases”, ressaltou.

Conforme o assessor de Logística da Sespa, Marcus Coura, o planejamento da Secretaria de Saúde inclui a distribuição das doses, assim como dos insumos para todos os municípios e cada um deles recebe as doses de acordo com o quantitativo populacional e a atual etapa de vacinação.

Calendário de chegada ao Pará dos lotes de vacinas já enviados pelo Ministério da Saúde:

– 18 de janeiro: 173.240 doses da CoronaVac/Sinovac

– 24 de janeiro: 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca

– 25 de janeiro: 29.200 doses da CoronaVac/Sinovac

– 06 de fevereiro: 64.400 doses da CoronaVac/Sinovac

– 24 de fevereiro: 98.200 doses – CoronaVac/Sinovac – 37.200 doses, e Oxford/AstraZeneca, 61 mil

– 03 de março: 67 mil doses da CoronaVac/Sinovac

– 10 de março: 61.600 doses da CoronaVac/Sinovac

– 17 de março: 117.400 doses da CoronaVac/Sinovac

– 20 de março: 286 mil doses – CoronaVac/Sinovac, 102 mil, e Oxford/AstraZeneca, 184 mil

– 26 de março: 150.900 doses da CoronaVac/Sinovac (84.800) e Oxford/AstraZeneca (66.100)

– 02 de abril: 234.150 doses, sendo 215.400 da CoronaVac/Sinovac e 18.750 da Oxford/AstraZeneca

– 09 de abril: 116.200 doses, sendo 52.200 da CoronaVac/Sinovac e 64.000 da Oxford/AstraZeneca.