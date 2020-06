Pará reduz criminalidade enquanto Brasil apresenta aumento, diz pesquisa

O Pará é o segundo estado do País com a maior redução de Crimes Violentos Letais Intencionais, que envolvem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Na maioria dos estados brasileiros houve aumento de 8%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (17) pelo Monitor da Violência do G1.

De acordo com o levantamento, somente em abril de 2020 foram computados 3.950 CVLIs contra 3.656 no mesmo período do ano passado, mesmo com a circulação de pessoas limitada devido ao isolamento social exigido pela pandemia do novo coronavírus. De janeiro a abril, foram 15.868 crimes violentos, crescimento de 9% no país. Ao todo, 19 estados apresentaram aumento no número de homicídios no quadrimestre 2019/2020.

O Pará, ao contrário, figura em segundo lugar entre as sete unidades federativas que reduziram crimes violentos letais intencionais, com 24% de queda. Foram 1.036 casos de janeiro a abril de 2019 e 789 no quadrimestre de 2020, o que significa a preservação de 247 vidas. O Estado perde somente para Roraima, com redução de 33% nos quatro primeiros meses de 2020.

“Mais uma vez, um novo levantamento feito pelo Monitor da Violência, de forma independente aos números oficiais do Estado, constatou que somente sete estados da federação apresentaram redução no número de mortes no País no primeiro quadrimestre de 2020. Desses sete, o Pará ficou na segunda posição, perdendo apenas para Roraima, o que demonstra mais uma vez, que, desde janeiro de 2019, uma atuação muito forte do policiamento ostensivo, investigações precisas e céleres, melhorias nas perícias e forte controle do sistema penitenciário, têm nos ajudado a conseguir esses resultados”, explicou o secretário de segurança pública do Pará, Ualame Machado.

Por Laís Menezes (SEGUP)