Pará registra 46,52% de taxa de isolamento social

Três melhores índices de isolamento foram nos municípios de Magalhães Barata (61,5%), Afuá (60,9%) e Maracanã (60,4%).

O Pará ficou na 20º lugar no ranking nacional de isolamento social no domingo (21), com 46,52% das pessoas em casa para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Na análise das cidades paraenses, os três melhores índices de isolamento foram nos municípios de Magalhães Barata (61,5%), Afuá (60,9%) e Maracanã (60,4%). As cidades com maior registro de desobediência a recomendação de ficar em casa e baixo índice de isolamento foram Senador José Porfírio (25,4%), Pau-D’Arco (25,8%) e Tracuateua (33%).

Grande Belém

Na capital e em Ananindeua foram registrados, respectivamente, os índices de 48,9% e 45,7%. Em Belém, incluindo os distritos, os bairros com as maiores taxas de pessoas em casa foram: Cidade Velha (61%), Maracacuera (59,1%) e Mangueirão (58,4%). Já as piores taxas ficaram com Cotijuba (30,4%), Val-de-Cães (34,6%) e Júlia Seffer (34,7%).

Em Ananindeua, os melhores índices foram registrados nos bairros Cidade Nova VI (51,3%), Júlia Seffer (51,1%) e Cidade Nova VIII (50,8%); as piores taxas foram observadas em Icuí-Laranjeira (28,6%), Águas Brancas (32%) e Heliolândia (33,1%).