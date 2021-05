Pará registra 486.610 casos de Covid-19 e 13.611 mortes

Boletim da Sespa confirma mais 1.647 casos de Covid-19 e 52 mortes.

O Pará registrou nesta segunda-feira (10) um total de 484.963 casos de Covid-19 e 13.559 mortes. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), foram confirmados mais 1.647 casos de Covid-19 e 52 mortes.

Nos últimos sete dias, foram confirmados 154 novos casos e 11 óbitos, além de 1.493 casos e 41 óbitos ocorridos em dias anteriores.

O Pará possui, até então, 454.488 recuperados, 83.575 casos descartados e 289 casos em análise.

Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem ocupação de 45% dos 935 leitos clínicos e 69% dos 639 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A Sespa informou que foram realizados 698.439 testes rápidos e 210.767 testes de PCR para Covid-19.

