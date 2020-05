Pará registra baixa neste sábado (30), em casos positivos e óbitos por Covid-19

Os casos positivos e de óbitos por Covid-19 caíram no Pará nas últimas 24 horas, um leve respiro para o estado que vinha registrando taxa acima de 2 mil contaminados e de mais 100 óbitos diários ao longo da semana.

De acordo com o seu Boletim Epidemiológico, com dados fechados às 20h47, o Pará soma, neste sábado (30), 37.859 infectados. Dessa massa de contaminados, 26.685 já se recuperaram e 2.920 vieram a falecer.

Apesar da ligeira queda em casos positivos e óbitos em único dia, o estado segue como um dos mais afetados pelo novo coronavírus na Região Norte do país, onde a taxa de proliferação do vírus é preocupante. De acordo com os boletins dos estados, fechados no início da noite, o Norte do país totaliza 105.289 casos positivos, com 5.629 mortes.

Em números de contaminados, o Amazonas permanece na liderança com uma população de infectados de 40.560. Na sequência vem o Pará (37.859), Amapá (9.313), Acre (6.072), Rondônia (4.502), Tocantins (3.981) e Roraima (3.474). Em mortalidade, o Pará segue na liderança, com 2.920 falecimentos, seguido do Amazonas (2.046), Amapá (215), Rondônia (145), Acre (135), Roraima (116) e Tocantins (71).

Nas regiões sul e sudeste do estado, o número de contaminados pelo novo coronavírus se aproxima de 8 mil. Neste sábado, com base nos boletins atualizados dos municípios até às 22h42, as duas regiões totalizaram 7.830 casos confirmados e 349 óbitos.

Só nas últimas 24 horas foram registrados mais 378 infectados e seis falecimentos. A curva do avanço do vírus mostra elevação preocupante em todos os municípios, inclusive naqueles que vinham mantendo média baixa de infecção, como Eldorado do Carajás, Sapucaia, Rio Maria, Piçarra e Cumaru do Norte.

Este último teve um crescimento galopante esta semana, saltando de cinco casos até o último domingo (24) para 74 neste sábado, com o registro de duas mortes oficiais, todas as vítimas são da etnia Kaiapó, da Aldeia Gorotire.

Intensificando o mapeamento do vírus no município, através da testagem maciça da população, Parauapebas confirmou mais 182 novos casos nas últimas 24 horas, saltando para 2.275 contaminados. A boa notícia da capital do minério é que ninguém faleceu de ontem para hoje em decorrência da doença e 750 conseguiram se recuperar.

Canaã dos Carajás, que também tem índices elevados da doença, teve um sábado de aparente tranquilidade, com o registro de mais 14 casos positivos, computando agora 892 contaminados pelo vírus. Entre os novos casos, um homem de 73 anos está internado.

Os demais estão em isolamento domiciliar. A notícia ruim deste sábado é que mais uma pessoa não resistiu e veio a óbito, elevando os casos fatais no município para 14. A vítima é uma mulher de 60 anos, diabética, que estava internada no Hospital de Campanha de Marabá.

Em Marabá, a Covid-19 fez mais uma vítima fatal neste sábado e o município segue com a maior taxa de letalidade pela doença entre os municípios da região. Segundo seu Boletim Epidemiológico, do último domingo (24) a este sábado, foram confirmados 319 casos positivos, 17 óbitos e 267 altas médicas. No total, o município tem 931 contaminados, sendo que, destes, 696 já se recuperaram e 87 vieram a óbito.

Os dados deste sábado mostram que a taxa de letalidade pelo novo coronavírus nas regiões sul e sudeste do Pará continua em linha ascendente, com novos óbitos registrados em Marabá, Canaã dos Carajás, Rondon do Pará, São Geraldo do Araguaia e Xinguara, que contabilizou dois falecimentos. Um dos óbitos é de um homem de 50 anos, que faleceu na última segunda-feira (25) e hoje teve a confirmação que foi de Covid-19.

A outra vítima é um homem de 35 anos, que chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) neste sábado, às 17h30, com insuficiência respiratória. Ele passou por avaliação médica e foi submetido ao teste, que deu positivo para a doença, infelizmente vindo a falecer antes de ser transferido para um centro médico mais avançado.

Os cinco municípios com maior fatalidade são Marabá, com 87 falecimentos, Tucuruí (47), Paragominas (45), Canaã dos Carajás (14) e Breu Branco (9).

Confira abaixo os números divulgados pelos municípios:

Parauapebas

2.093 casos confirmados

742 recuperados

69 óbitos

Marabá

931 casos confirmados

696 recuperados

87 óbitos

Canaã dos Carajás

892 casos confirmados

325 recuperados

14 óbitos

Paragominas

577 casos confirmados

108 recuperados

45 óbitos

Tucuruí

439 casos confirmados

107 recuperados

47 óbitos

Dom Eliseu

281 casos confirmados

170 recuperados

03 óbitos

Tucumã

263 casos confirmados

28 recuperados

01 óbito

Curionópolis

257 casos confirmados

119 recuperados

08 óbitos

Ourilândia do Norte

257 casos confirmados

39 recuperados

Ulianópolis

190 casos confirmados

76 recuperados

07 óbitos

Xinguara

148 casos confirmados

47 recuperados

05 óbitos

Redenção

143 casos confirmados

50 recuperados

01 óbito

São Geraldo do Araguaia

122 casos confirmados

50 recuperados

07 óbitos

Jacundá

105 casos confirmados

39 recuperados

04 óbitos

São Félix do Xingu

102 casos confirmados

34 recuperados

02 óbitos

Cumaru do Norte

74 casos confirmados

02 óbitos

São Domingos do Araguaia

69 casos confirmados

14 recuperado

03 óbitos

Pacajá

68 casos confirmados

07 recuperados

04 óbitos

Itupiranga

59 casos confirmados

13 recuperados

02 óbitos

Conceição do Araguaia

58 casos confirmados

27 recuperados

Rondon do Pará

57 casos confirmados

38 recuperados

07 óbitos

Breu Branco

55 casos confirmados

22 recuperados

09 óbitos

Eldorado do Carajás

54 casos confirmados

11 recuperados

02 óbitos

Rio Maria

41 casos confirmados

02 recuperados

Nova Ipixuna

41 casos confirmados

11 recuperados

03 óbitos

Goianésia do Pará

37 casos confirmados

26 recuperados

02 óbitos

Novo Repartimento

32 casos confirmados

12 recuperados

05 óbitos

Santana do Araguaia

31 casos confirmados

14 recuperados

01 óbito

Piçarra

20 casos confirmados

Abel Figueiredo

18 casos confirmados

04 recuperados

01 óbito

Sapucaia

17 casos confirmados

03 recuperados

Bom Jesus do Tocantins

13 casos confirmados

Bannach

10 casos confirmados

06 recuperados

02 óbitos

Brejo Grande do Araguaia

08 casos confirmados

Palestina do Pará

06 casos confirmados

01 óbito

Água Azul do Norte

06 casos confirmados

01 recuperado

São João do Araguaia

05 casos confirmados

02 óbitos

Pau D’Arco

05 casos confirmados

02 recuperados

01 óbito

Santa Maria das Barreiras

05 casos confirmados

Floresta do Araguaia

03 casos confirmados

02 recuperados

Por Tina Santos