Pará tem 179 policiais assassinados nos últimos cinco anos

O policial militar Charles José Santos, de 54 anos, morto após ser baleado na noite de segunda-feira, 31, é o oitavo policial militar assassinado este ano no Pará. Com a morte dele sobe para 179 o número de agentes de segurança assassinados no Pará nos últimos cinco anos.

Charles José Santos foi baleado quando saía de uma academia no bairro do Guamá quando foi atingido por disparos feitos por dois homens em uma motocicleta. Ele foi levado ao pronto socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar informou que colocou equipes do 20° Batalhão e do Comando de Missões Especiais (CME) nas buscas aos assassinos, mas o caso ainda não foi solucionado.

No início deste um policial militar também morreu e outro foi baleado durante uma tentativa de assalto próximo à Vila Sarapuí, em Moju, nordeste do Pará. As vítimas estavam em um ônibus de viagem que faz a rota Santarém/Belém.

O cabo da Polícia Militar Tomas José dos Santos Souza, de 35 anos, era um dos passageiros do coletivo e percebeu quando dois homens armados entraram e anunciaram o roubo. Um sargento da Polícia Militar, que também estava no ônibus, reagiu e foi baleado, mas foi hospitalizado e teve alta. Os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados.

Números – Apesar do número de agentes públicos assassinados ser alto no Pará, a Polícia Militar do Pará informa que em 2020, com a morte de oito policiais até o mês de agosto vítimas de homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte, já houve redução de mais de 70% na comparação com o período de janeiro a agosto de 2019.

Ano passado o número de 32 agentes mortos também foi menor em relação ao ano anterior, 2018, quando foram mortos 49 agentes de segurança pública, dos quais 45 foram policiais militares.

Da séria histórica dos últimos 5 anos somente os anos de 2015 e 2016 morreram menos de 30 agentes, sendo 23 e 28 mortes, respectivamente, em 2015 e 2016.

Agentes de segurança assassinados no Pará, de 2015 a agosto de 2020:

2015 – 22 PM’s / Demais agentes: 1

2016 – 26 PM’s / Demais agentes: 2

2017 – 35 PM’s / Demais agentes: 4

2018 – 46 PM’s / Demais agentes: 3

2019 – 29 PM’s / Demais agentes: 3

2020 – 08 PM’s