Pará tem 6 municípios com mais de 200 mil habitantes, revela IBGE

Em uma década, o estado mais populoso da Região Norte viu dois municípios romperem a faixa dos 200 mil habitantes. Parauapebas cruzou a marca em 2017 e Castanhal, em 2019. Já estavam nessa seleta lista Belém (desde 1920), Ananindeua (desde 1995), Santarém (desde 1985) e Marabá (desde 2006). As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu, que analisou os microdados da Estimativa da População 2020 divulgada na manhã desta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Blog antecipou em dois momentos o número exato da população do Pará para este ano, em 2019 (relembre aqui) e no mês passado (veja aqui ). E acertou na mosca: o Pará tem exatos 8.690.745 habitantes em 2020, 4.356.651 homens e 4.334.094 mulheres, 88 mil pessoas a mais que em 2019. Esse número, no entanto, será revisado com o recenseamento geral da população, que aconteceria este ano, mas, por causa da pandemia, foi transferido para 2021 — e, ainda assim, sua realização ano que vem é dúvida porque o governo federal quer cancelar o censo, mexer no orçamento da programação e remanejá-lo para o Ministério da Defesa.

Os municípios mais populosos do estado, todos com mais de 100 mil habitantes, são 18:

Belém (1.499.641 habitantes, 11º no país),

Ananindeua (535.547, 41º),

Santarém (306.480, 91º),

Marabá (283.542, 101º),

Parauapebas (213.576, 144º),

Castanhal (203.251, 154º),

Abaetetuba (159.080, 186º),

Cametá (139.364, 213º),

Marituba (133.685, 225º),

São Félix do Xingu (132.138, 230º),

Bragança (128.914, 241º),

Barcarena (127.027, 243º),

Altamira (115.969, 276º),

Tucuruí (115.144, 279º),

Paragominas (114.503, 281º),

Tailândia (108.969, 294º),

Breves (103.497, 313º) e

Itaituba (101.395, 324º).

Os três municípios menos populosos são todos do sudeste do Pará, sendo Bannach o menor de todos, com 3.262 moradores (4.978º entre os 5.570 municípios brasileiros). É seguido por Pau D’Arco (5.410 habitantes, 4.191º) e Sapucaia (6.009 habitantes, 3.995º). De 2019 para 2020, 15 municípios paraenses reduziram a população, entre eles Curionópolis, o município mais afetado do estado do ponto de vista econômico.

Dúvidas, polêmicas e bafafás numéricos

Sem censo demográfico, a população de vários municípios paraenses não corresponde à realidade, mesmo que as estimativas anuais insistam em atualizar a base numérica. Há municípios que, no entender do Blog estão com população “superfaturada”, como é o caso de São Félix do Xingu e Tailândia, e outros que estão com população rebaixada, a exemplo de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Vitória do Xingu e Altamira.

Em Canaã, a população estimada para 2020, segundo o IBGE, é de 38.103 habitantes, mas nem de longe ilustra a realidade. Só eleitores aptos a votar nas eleições de novembro são 40.583, cerca de 2.500 a mais que a população inteira. No recorte proporcional brasileiro de eleitorado pela população total, Canaã estaria atualmente com cerca de 65 mil moradores. O vizinho Parauapebas, na mesma perspectiva, pode estar com cerca de 235 mil habitantes, 20 mil a mais que o estimado.

O IBGE bate o pé até com relação a dados de eleitorado ou quaisquer outros cadastros, mesmo oficiais e confiáveis. O órgão diz que “não utiliza informações de registros administrativos no cálculo das estimativas das populações municipais” porque os registros ou cadastros não foram criados para o uso estatístico, e sim para controle e gestão de políticas públicas”.

Para muitas localidades, essa defasagem implica prejuízo financeiro. É que os dados populacionais são base para o recebimento do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), entre outros recursos transferidos dos quais especialmente as prefeituras pequenas são extremamente dependentes. Os números reais do censo poderão surpreender muitos gestores e o próprio IBGE.