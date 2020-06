Pará tem 66.328 casos confirmados de covid-19; 4.132 pessoas já perderam a vida para a doença

Boletim parcial do dia foi divulgado pela Sespa no começo desta tarde

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou que totalizam 66.328 casos confirmados do novo coronavírus no Pará. E que o número de óbitos chegou a 4.132. O detalhamento de casos e óbitos, com gênero, idade e cidade está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://covid-19.pa.gov.br. Essa atualização ocorreu às 13 horas desta sexta-feira (12).

Dez novos casos e sete óbitos foram confirmados nas últimas horas. Essas mortes ocorreram nas regiões do Baixo Amazonas (1), Nordeste (1) e Região Metropolitana de Belém-Marajó Oriental-Baixo Tocantins (5). Ao todo, há 53.724 pessoas recuperadas e 6.749 casos descartados.