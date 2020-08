Pará tem queda em casos positivos e aumento de óbitos por Covid-19

Neste domingo (30), o Pará apresentou queda expressiva em casos positivos, mas teve elevação em óbitos por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 385 diagnósticos positivos, chegando a 199.556 pessoas acometidas pela enfermidade.

Após alguns dias apresentando baixa em número de óbitos, o estado voltou a registrar um aumento de fatalidades, com a confirmação de 31 falecimentos. No total, são 6.146 mortes desde o início da pandemia.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), com dados fechados às 18h, 183.981 pessoas estão recuperadas do novo coronavírus.

Os cinco municípios paraenses mais afetados pela doença são Belém, com 15,93% dos casos; Parauapebas, 9,81%; Santarém, 3,85%; Ananindeua, 3,40%; e Marabá, 3,24%. Belém, Santarém e Ananindeua apresentaram elevação em relação ao dia anterior, enquanto Parauapebas e Marabá tiveram queda.

Região Sul e Sudeste do Pará

Neste domingo, as regiões sul e sudeste registraram queda em casos positivos e aumento em óbitos por Covid-19. De acordo com os boletins epidemiológicos municipais, atualizados até as 21h, foram registrados 199 novos casos e cinco falecimentos pela doença.

Com os novos números, as duas regiões totalizam 67.102 pessoas infectadas e 1.016 mortes.

Apesar da redução da média em novos casos, no comparativo à semana passada, Parauapebas segue sendo o município com o maior registro diário de infectados pelo novo coronavírus. Neste domingo, o município confirmou 116 novos diagnósticos e chegou a 25.060 contaminados, não havendo confirmação ou registro de novos óbitos nas últimas 24 horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 13.982 pacientes já se recuperaram da enfermidade e 166 vieram a falecer. Há ainda 10.880 pessoas em isolamento domiciliar e 32 internadas.

O município de Canaã dos Carajás confirmou mais 37 casos positivos do novo coronavírus nas últimas 24 horas e chega a 3.367 confirmações, das quais 19 estão internados e 2.762 já se recuperaram. O número de óbitos desde o início da pandemia totaliza 42. A Semsa ainda acompanha 2.427 pessoas em isolamento domiciliar.

Marabá alcançou, neste domingo, 7.126 casos positivos de Covid-19. Destes, 6.840 pacientes estão recuperados. O município ainda confirmou mais um falecimento e chega a 182 fatalidades. Atualmente, 71 pessoas realizam tratamento contra a doença em domicílio e outras sete se encontram internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Ocorrência de óbitos nas regiões

As regiões sul e sudeste tiveram acréscimo em casos de fatalidades por Covid-19 neste domingo, com óbitos registrados em Marabá (1), Jacundá (1), São João do Araguaia (1), Tucumã (1) e São Domingos do Araguaia (1).

Os cinco municípios com maior letalidade são Marabá, com 182 mortes, Parauapebas (166), Tucuruí (105), Paragominas (97) e Canaã dos Carajás (42).

Confira abaixo os números divulgados pelos municípios:

Parauapebas

25.060 casos confirmados

13.982 recuperados

166 óbitos

Marabá

7.126 casos confirmados

6.840 recuperados

182 óbitos

Canaã dos Carajás

3.367 casos confirmados

2.762 recuperados

42 óbitos

Redenção

3.033 casos confirmados

2.529 recuperados

41 óbitos

Paragominas

2.874 casos confirmados

2.588 recuperados

97 óbitos

Ourilândia do Norte

2.829 casos confirmados

2.571 recuperados

13 óbitos

Tucumã

2.826 casos confirmados

2.393 recuperados

28 óbitos

Xinguara

2.276 casos confirmados

1.474 recuperados

30 óbitos

São Félix do Xingu

1.722 casos confirmados

1.433 recuperados

16 óbitos

Tucuruí

1.598 casos confirmados

1.349 recuperados

105 óbitos

Conceição do Araguaia

1.220 casos confirmados

851 recuperados

16 óbitos

Curionópolis

1.180 casos confirmados

1.146 recuperados

14 óbitos

Santana do Araguaia

948 casos confirmados

462 recuperados

13 óbitos

Rio Maria

882 casos confirmados

812 recuperados

11 óbitos

Dom Eliseu

881 casos confirmados

769 recuperados

13 óbitos

Jacundá

813 casos confirmados

736 recuperados

19 óbitos

São Domingos do Araguaia

803 casos confirmados

741 recuperados

11 óbitos

Ulianópolis

773 casos confirmados

746 recuperados

16 óbitos

Água Azul do Norte

598 casos confirmados

477 recuperados

02 óbitos

Cumaru do Norte

564 casos confirmados

536 recuperados

04 óbitos

São Geraldo do Araguaia

539 casos confirmados

465 recuperados

14 óbitos

Rondon do Pará

515 casos confirmados

459 recuperados

30 óbitos

Itupiranga

427 casos confirmados

357 recuperados

21 óbitos

Novo Repartimento

371 casos confirmados

319 recuperados

27 óbitos

Piçarra

364 casos confirmados

302 recuperados

02 óbitos

Abel Figueiredo

337 casos confirmados

246 recuperados

01 óbito

Bom Jesus do Tocantins

330 casos confirmados

310 recuperados

03 óbitos

Santa Maria das Barreiras

313 casos confirmados

257 recuperados

05 óbitos

Eldorado do Carajás

300 casos confirmados

230 recuperados

07 óbitos

Brejo Grande do Araguaia

295 casos confirmados

227 recuperados

02 óbitos

Breu Branco

291 casos confirmados

231 recuperados

21 óbitos

Nova Ipixuna

285 casos confirmados

263 recuperados

09 óbitos

Floresta do Araguaia

248 casos confirmados

117 recuperados

04 óbitos

Palestina do Pará

243 casos confirmados

230 recuperados

03 óbitos

Sapucaia

235 casos confirmados

205 recuperados

04 óbitos

Pau D’Arco

228 casos confirmados

199 recuperados

05 óbitos

Goianésia do Pará

166 casos confirmados

150 recuperados

12 óbitos

Bannach

111 casos confirmados

108 recuperados

02 óbitos

São João do Araguaia

24 casos confirmados

16 recuperados

04 óbitos

Por Tina Santos