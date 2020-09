Pará vai a 223.021 casos positivos e 6.489 óbitos por Covid-19

O Pará confirmou, nesta terça-feira (22), o diagnóstico de 1.382 pessoas para o novo coronavírus e chega a 223.021 casos. Ainda foram confirmados mais 12 óbitos, totalizando 6.489 mortes desde o início da pandemia.

Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), com dados fechados às 18h04, 207.038 pessoas estão recuperadas da Covid-19.

Os cinco municípios paraenses mais afetados pela doença são Belém, com 16,12% dos casos; Parauapebas, 10,36%; Santarém, 4,25%; Marabá, 3,49%; e Ananindeua, 3,29%. Parauapebas apresentou elevação em relação ao dia anterior, enquanto Santarém e Marabá se mantiveram estáveis e Belém e Ananindeua tiveram queda.

Região Sul e Sudeste do Pará

Nesta terça-feira, as regiões sul e sudeste tiveram queda em casos positivos, mantendo o número de óbitos registrados no dia anterior (21). De acordo com os boletins epidemiológicos municipais, atualizados até as 21h, foram registrados 281 novos casos e quatro falecimentos.

Com os novos números, as duas regiões totalizam 74.951 pessoas infectadas e somam 1.111 fatalidades.

Parauapebas confirmou mais 35 pessoas com o novo coronavírus e soma 27.118 casos. Ainda foi registrado um óbito nas últimas 24 horas, chegando ao total de 184 falecimentos causados pela enfermidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 17.094 pacientes já estão recuperados, enquanto 9.807 estão em isolamento domiciliar e outros 33 internados.

O município de Canaã dos Carajás registrou 21 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas, chegando, com isso, a 3.898 casos confirmados, dos quais sete estão internados, 3.863 já se recuperaram e 45 vieram a óbito. As equipes de saúde ainda acompanham 1.859 pessoas em isolamento domiciliar.

Marabá chegou, nesta terça-feira, a 8.039 casos confirmados de Covid-19, dos quais 7.774 pacientes estão recuperados. Não foram registrados novos falecimentos atribuídos à doença nas últimas 24 horas, permanecendo com 193 fatalidades desde o início da pandemia.

Atualmente, 53 pessoas realizam tratamento contra a doença em domicílio, oito estão internadas em enfermaria e outras 11 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Ocorrência de óbitos nas regiões

As regiões sul e sudeste tiveram acréscimo em casos de fatalidades por Covid-19 nesta terça-feira, com óbitos registrados em Parauapebas (1), Curionópolis (1), Novo Repartimento (1) e Santa Maria das Barreiras (1).

Os cinco municípios com maior letalidade são Marabá, com 193 mortes, Parauapebas (184), Tucuruí (109), Paragominas (98) e Redenção (55).

Confira abaixo os números divulgados pelos municípios:

Parauapebas

27.118 casos confirmados

17.094 recuperados

184 óbitos

Marabá

8.039 casos confirmados

7.774 recuperados

193 óbitos

Canaã dos Carajás

3.898 casos confirmados

3.863 recuperados

45 óbitos

Redenção

3.768 casos confirmados

3.209 recuperados

55 óbitos

Tucumã

3.205 casos confirmados

3.122 recuperados

31 óbitos

Paragominas

3.044 casos confirmados

2.698 recuperados

98 óbitos

Ourilândia do Norte

2.965 casos confirmados

2.888 recuperados

13 óbitos

Xinguara

2.545 casos confirmados

1.636 recuperados

32 óbitos

São Félix do Xingu

1.999 casos confirmados

1.827 recuperados

18 óbitos

Tucuruí

1.690 casos confirmados

1.542 recuperados

109 óbitos

Conceição do Araguaia

1.568 casos confirmados

1.232 recuperados

20 óbitos

Santana do Araguaia

1.357 casos confirmados

1.163 recuperados

17 óbitos

Curionópolis

1.307 casos confirmados

1.263 recuperados

18 óbitos

Dom Eliseu

979 casos confirmados

943 recuperados

13 óbitos

São Domingos do Araguaia

984 casos confirmados

923 recuperados

14 óbitos

Rio Maria

981 casos confirmados

900 recuperados

12 óbitos

Jacundá

850 casos confirmados

780 recuperados

21 óbitos

Ulianópolis

810 casos confirmados

768 recuperados

16 óbitos

Água Azul do Norte

665 casos confirmados

570 recuperados

02 óbitos

Rondon do Pará

585 casos confirmados

538 recuperados

32 óbitos

São Geraldo do Araguaia

578 casos confirmados

506 recuperados

17 óbitos

Cumaru do Norte

573 casos confirmados

558 recuperados

05 óbitos

Itupiranga

511 casos confirmados

458 recuperados

23 óbitos

Brejo Grande do Araguaia

494 casos confirmados

473 recuperados

02 óbitos

Piçarra

412 casos confirmados

372 recuperados

03 óbitos

Bom Jesus do Tocantins

380 casos confirmados

354 recuperados

03 óbitos

Abel Figueiredo

375 casos confirmados

344 recuperados

01 óbito

Novo Repartimento

371 casos confirmados

319 recuperados

31 óbitos

Santa Maria das Barreiras

365 casos confirmados

338 recuperados

06 óbitos

Eldorado do Carajás

335 casos confirmados

276 recuperados

10 óbitos

Palestina do Pará

327 casos confirmados

320 recuperados

03 óbitos

Nova Ipixuna

304 casos confirmados

283 recuperados

09 óbitos

Breu Branco

301 casos confirmados

239 recuperados

21 óbitos

Floresta do Araguaia

297 casos confirmados

250 recuperados

06 óbitos

Sapucaia

270 casos confirmados

259 recuperados

05 óbitos

Pau D’Arco

266 casos confirmados

256 recuperados

06 óbitos

Goianésia do Pará

183 casos confirmados

167 recuperados

12 óbitos

Bannach

113 casos confirmados

111 recuperados

02 óbitos

São João do Araguaia