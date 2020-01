Parabéns Paragominas pelos seus 55 anos

As ações de inteligência da Polícia Civil já foram reforçadas na unidade local, para ampliar as investigações e chegar à autoria e prisão dos envolvidos.

O município de Paragominas, sudeste do Pará, recebe uma Força-Tarefa para reduzir as ocorrências de roubos a caminhonetes registradas na última semana. A operação começou no último domingo (19). De acordo com Governo do Pará, tropas especiais da Polícia Militar se deslocam da capital para potencializar o policiamento na região.

As ações de inteligência da Polícia Civil já foram reforçadas na unidade local, para ampliar as investigações e chegar, o mais rápido possível, à autoria e prisão dos envolvidos. “Já ocorreram duas prisões e dois veículos foram recuperados. As diligências continuam para que nós possamos recuperar todos os veículos. Mas o principal é prender aqueles os estão praticando esse tipo de crime no município”, assegurou o delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o número de roubos de caminhonetes registrados no município em 2019 também foi reduzido. Ao comparar as ocorrências de 2018 com os dados do ano passado, a redução é de 44% neste tipo de crime. O número de ocorrências de crimes violentos como homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte diminuiu 30% em 2019, em comparação a 2018.