Parado pela polícia, homem foge e deixa para trás drogas e raspadinha premiada

Policiais que estava em uma rodovia interestadual na Geórgia (EUA) observaram, na última segunda-feira (14/9), uma violação na placa de um carro e orientaram que o motorista parasse.

Só que, quando o motorista estacionou o veículo, um homem que estava no banco do carona saiu rapidamente do carro e fugiu até uma mata próxima. Na fuga, ele deixou cair uma mochila, na qual havia um laptop, uma pequena quantidade de metanfetamina e uma raspadinha premiada com US$ 100 (cerca de R$ 524), disse à CNN Jay Baker, xerife do condado de Cherokee.

Não era um dia de sorte.

Raspadinha premiada abandonada por fugitivo nos EUA Foto: Reprodução/Facebook(Cherokee Sheriff’s Office – Georgia)

No Facebook, o xerife parabenizou o fugitivo e o convidou a recuperar o bilhete premiado.

“Pode vir e reivindicar o seu prêmio. Estamos esperando por você. A propósito, parabéns”, disse ele.

Ele ainda não apareceu.