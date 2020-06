Paraense figura entre os selecionados para curso de gestão de treinadores do IOB

Afonso Sarmanho, supervisor da garage náutica do Paysandu, está na relação dos doze nomes aprovados no processo seletivo para os cursos de gestão do Instituto Olímpico Brasileiro [IOB], braço educacional do Comitê Olímpico do Brasil [COB], onde quatro profissionais irão cursar Fundamentos da Administração Esportiva (FAE) e oito no Curso Básico de Gestão para Treinadores (CBGT).

Afonso está no curso básico de gestão de treinadores com duração de quatros meses.

O Curso Básico de Gestão para Treinadores é voltado exclusivamente para profissionais de Educação Física. É necessário possuir registro no Conselho Regional e estar envolvido no movimento esportivo.

O curso tem o objetivo de desenvolver habilidades e competências no planejamento, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de conflitos entre outros.

Os cursos são de incentivo e de capacitação dos profissionais do remo durante o período de isolamento social.

“Já começamos o curso desde o dia primeiro e vamos até setembro. São aulas virtuais. É importante você se atualizar ”, diz Afonso que também é foi técnico de futsal.

O presidente da Fepar [Federação Paraense de Remo], Luciel Caxiado, postou nas páginas a federação a mensagem. “A Fepar se orgulha de Afonso Varley Sarmanho Pacheco, do Paysandu Sport Club, ser foi aprovado pelo IOB, braço educacional do COB, no curso básico de gestão para treinadores. É nosso estado avançado no cenário do esporte olímpico de remo. Parabéns, Afonso”, publicou.

Por Braz Chucre