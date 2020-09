Paraenses confundidos com milicianos foram sequestrados e torturados por traficantes da Rocinha

Traficantes da favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro, sequestraram e torturaram seis turistas na madrugada do último sábado (12). As vítimas foram resgatadas pela Polícia Militar pela manhã.

O grupo foi a um evento de música na comunidade e foram confundidos com milicianos. Após o resgate, eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e todos passam bem.

– Somos de Belém, do Pará. Fomos num pagode lá na Rocinha e fomos confundidos com milicianos e levaram a gente lá pra cima da Rocinha e lá fomos torturados. Só não morremos graça à intervenção da Polícia Militar, que conseguiu salvar a gente e trazer para o hospital – comemorou um dos turistas.

O resgate foi feito por agentes da UPP local. Eles foram acionados para checar uma denúncia de “turistas sequestrados por criminosos armados em um bar na comunidade”. Por meio de nota, a corporação afirmou que “os seis turistas foram conduzidos à 11ª DP para registros dos fatos”.