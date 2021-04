Paraenses ministram aula sobre culinária ‘sampa-amazônica’

Úrsula Ferro e Patrícia Lio apresentam o projeto “Pirão Tropeiro: o encontro da culinária caipira com a cabocla”.

As paraenses Úrsula Ferro e Patrícia Lio ministram aulas onlines gratuitas de 7 de abril a 5 de maio sobre a gastronomia brasileira pelo projeto Pirão Tropeiro, que tem apoio da Lei Aldir Blanc. O projeto foi criado a partir dos elementos da gastronomia sampa-amazônica. É sobre uma experiência que contempla a mistura de ingredientes, memórias e histórias de vivências alimentares amazônica e paulista.

Existe uma cultura gastronômica que surgiu na região conhecida como Paulistânia onde a simplicidade alimentar caipira se faz presente até hoje. O encontro dos índios guaranis com os portugueses e a união dos hábitos dos dois grupos sociais resultou na culinária caipira. Milho, mandioca, o uso diversificado de hortaliças, tudo isso resultou em uma gastronomia original e de sabor ímpar.

Amendoim, milho, banana, mandioca e feijão vão ser as estrelas do curso que inicia no dia 07 de abril. A cada semana um alimento vai ser o tema das oficinas. Durante as aulas, que vão ter duração de duas horas e meia cada, as ministrantes vão falar sobre a história dos alimentos, como esses alimentos são consumidos em diversas regiões do Brasil, tirar dúvidas dos participantes e apresentar diversas receitas.

O curso é aberto para quaisquer pessoas interessadas em culinária, história dos alimentos, gastronomia vegana e cultura alimentar brasileira.

As inscrições são feitas online, através do preenchimento de um formulário disponível na bio nas redes sociais da @ayacomidas e @conversaverde (Instagram) e as oficinas, ao vivo, pela plataforma Zoom.

Todo o curso vai ser gratuito. Ao todo, cinco oficinas durante os meses de abril e maio (um oficina a cada semana). Além das aulas pela internet, o participante também vai receber um e-book detalhado como material de apoio sobre o curso.

Abaixo o calendário das aulas