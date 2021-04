Paragominas volta atrás e suspende Lockdown

A prefeitura do município de Paragominas, voltou atrás e decidiu suspender o lockdown durante o final de semana, que entraria em vigor a partir do próximo dia 10 e 11 de abril.

Com o novo decreto, bares, restaurantes e similares poderão funcionar, com 50% da ocupação, de segunda à sexta até as 20h, e durante o final de semana até as 18h.

A decisão foi tomada no início da tarde desta quinta-feira, 8, em reunião entre a gestão municipal, setores da sociedade civil, Policia Civil, Policia Militar e Defensoria Pública. Veja o novo decreto: