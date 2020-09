Paraná derrota Figueirense e assume a liderança da Série B

Tricolor pode ser ultrapassado pelo Cuiabá neste sábado

Líder, pelo menos por enquanto. O Paraná venceu o Figueirense fora de casa por 1 a 0, nesta sexta-feira (4), chegou a 17 pontos e lidera momentaneamente a Série B do Campeonato Brasileiro. Isto porque o Cuiabá joga neste sábado (5) contra o Vitória, no Barradão, e pode retomar o primeiro lugar.

Foi a segunda vitória consecutiva do Paraná, que garantiu, pelo menos, a permanência no G4 até o fim da 8ª rodada. Já o Figueirense chegou à segunda derrota seguida, permanece com 5 pontos, na 15ª posição, e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento.

Jogo com pouca emoção

Foi um primeiro tempo com pouca emoção. Mesmo atuando em casa, o Figueirense não conseguiu ficar com a bola nos pés e o Paraná teve mais posse. Apesar de estar melhor, o time de Curitiba não chegou a assustar tanto, e só levou perigo em dois lances. Logo aos 5 minutos, Andrey fez boa jogada pela esquerda e chutou para defesa de Rodolfo Castro. Aos 36 minutos, Andrey avançou e passou para Bruno Gomes finalizar. Rodolfo mais uma vez apareceu. Os jogadores do Paraná reclamaram de um toque no braço de Matheus Neris neste lance, mas o árbitro não marcou pênalti.

Gol na etapa final

O Figueirense começou o segundo tempo com mais pegada e quase abriu o placar logo com 1 minuto de jogo. Pedro Lucas acertou um bom chute de fora da área, obrigando Alisson a fazer boa defesa. Aos 16 minutos, nova chegada dos donos da casa. Sanchez cruzou na área e Keké, que entrou no intervalo no lugar de Gabriel Lima, chutou para fora.

Apesar do esforço do Figueirense, quem botou a bola na rede foi o Paraná. Andrey, novamente avançou pela esquerda e jogou na área. Elyeser dominou mal, e Bruno Gomes aproveitou para fazer o único gol da partida, aos 19 minutos. Mesmo com o gol, o Paraná não diminuiu o ritmo e teve oportunidades para ampliar. A chance do empate do Figueirense veio já no fim do jogo. Matheus Neris chutou forte, mas Alisson garantiu a vitória.

Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o Cuiabá terça-feira (8), às 21h30 na Arena Pantanal. Já o Paraná recebe o América-MG, quarta-feira (9), às 19h15 no Durival Britto.