Paraquedista fica preso em avião e morre em acidente

O soldado paraquedista Pedro Lucas Ferreira Chaves morreu, na manhã de sábado (20), durante um exercício próximo à Base Aérea do Campo dos Afonsos, em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pedro ficou preso na aeronave e o paraquedas não abriu corretamente após ele conseguir se soltar. O soldado caiu e não resistiu aos graves ferimentos.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente. De acordo com o Comando Militar do Leste, o soldado recebeu os primeiros socorros de imediato pela equipe médica local. Depois, ele foi conduzido para Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), na Vila Militar, onde veio a óbito.

– Está sendo prestado todo o apoio psicológico e religioso à família do militar. Os integrantes do Comando Militar do Leste e da Brigada de Infantaria Pára-quedista sentem-se consternados pela perda e rogam a Deus pelo conforto da família enlutada – lamentou o Comando Militar do Leste em nota.