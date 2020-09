Parazão Feminino de Futsal é adiado por protocolo contra a covid-19

O início do Campeonato Paraense de Futsal Feminino da primeira divisão foi adiado. A princípio, a competição teria início no sábado, 19, no entanto, foi transferida para o dia 26.

Segundo o diretor Gilmar Chaves, a motivação está relacionando aos protocolos da saúde na prevenção contra a covid-19. “Os ginásios passam por higienização e ainda não estão liberados”, disse, explicando que a Federação Paraense de Futsal (Fefuspa) trabalha para evitar um surto da doença no público da modalidade. “A Fefuspa segue cumprindo às regras de proteção ao novo coronavírus e, na semana passada, cancelou jogos por causa de muita gente no ginásio. Não é por falta de segurança que vamos nos precipitar”, explicou.

O futsal feminino é regido pela Fefuspa e é dividido em duas categorias: Divisão Especial e 1ª Divisão. A Primeira Divisão está dividida em quatro polos: capital, nordeste, sudeste e Marajó. Os times que formam o polo da Capital são Yuri Win, Garra, São Francisco, Shield, Tambés, Classe Feminino, Mocajuba, Panatinaikos, Unip, Pedreira, Brilhante e Cegc. Já os times do polo Nordeste são: Capitão Poço, Bragança, Capanema, Maracanã e Salinas. Polo Marajó, os representantes são: Portel, Breves, São Sebastião, Melgaço e Muaná. Polo Sudeste: Paragominas, Tomé Açu, Itinga e Ulianópolis.

Por Braz Chucre