Parceria da Defesa Civil de Belém com o Ciop garante mais rapidez a atendimentos

Mais da metade das demandas públicas atendidas pela Defesa Civil de Belém este ano foram oriundas de chamados feitas por meio do número 190, do Centro Integrado de Operações (Ciop). De janeiro a março deste ano, o número de ocorrências que chegaram ao Ciop e foram repassados para a Defesa Civil municipal representa 54,41% das solicitações públicas atendidas de janeiro até o dia 21 de março deste ano.

Classificação – As demandas são classificadas como públicas quando a Defesa Civil de Belém é acionada pelo Ciop, pela Defesa Civil Estadual e também por órgãos públicos municipal, estadual ou federal. As solicitações de vistorias feitas por proprietários de imóveis são classificadas como privadas, a fim de organização.

De acordo com o levantamento, de 20 de janeiro 21 de março de 2021, o Ciop encaminhou 37 ocorrências para a Defesa Civil de Belém, sendo seis em janeiro, 20 em fevereiro e 11 em março. “O levantamento foi iniciado no dia 20, porque no dia 19 de janeiro firmamos a parceria entre a Defesa Civil e o Ciop e, desde então, os chamados de emergência relacionados ao trabalho da Defesa que chegam ao Centro são imediatamente repassados para nossa coordenação operacional, o que garante maior rapidez e qualidade no atendimento”, explica a coordenadora geral da Defesa Civil de Belém, Christiane Ferreira.

Situações – Não são todos os chamados recebidos pelo Ciop que são repassados para a Defesa Civil, porém a lista de situações nas quais a Defesa Civil deve ser acionada é extensa e possui itens como incêndio, explosão, inundação, desabamento e tempestade.

Entre os chamados oriundos do Ciop que ganharam maior visibilidade pública estão a ocorrência de um incêndio que atingiu 15 casas na Vila Goiabeira, no bairro da Cremação; o vendaval que impactou 58 residências no Tapanã e na Pratinha e, mais recentemente, a comunicação do desabamento de uma laje, em que houve uma morte, dentro de uma residência, no bairro da Terra Firme.

Por: Aycha Nunes