Paris Hilton mostra sua verdadeira voz em entrevista e deixa fãs chocados:

Parece que a imagem de Paris Hilton que conhecemos está ficando cada vez mais no passado… Após estrear a série documental “This is Paris” ontem (14), a empresária concedeu uma entrevista para o programa australiano “Sunrise” e surpreendeu o público da maneira mais inimaginável. Ao revelar que criou uma “personagem” ao longo dos anos, a DJ mostrou qual é sua verdadeira voz, beeeem diferente da que conhecemos!

No bate-papo, que rolou por chamada de vídeo hoje (15), Paris foi bem sincera ao ser questionada quem ela é realmente. “Neste tempo todo, estive interpretando uma personagem, então o mundo não sabe quem eu realmente sou. A verdadeira ‘eu’ é alguém brilhante, na verdade”, confessou. “Não sou uma ‘loira burra’, apenas sou boa em fingir que sou uma”, completou.

Além da resposta franca sobre sua vida, a empresária mostrou como conversa normalmente, e sua voz natural não parece em nada com aquela sexy e aguda que Paris demonstrou desde o início da sua carreira. Ela explicou por qual motivo decidiu mostrar sua versão “sem filtro” depois de tanto tempo. “Eu apenas pensei que era hora do mundo saber quem eu realmente sou. Eu sinto que passei por tanta coisa e existem tantos equívocos e preconceitos sobre mim. Também quero que o legado do que quero fazer seja o que as pessoas se lembrem. Não quero ser lembrada como uma cabeça-de-vento, mas respeitada por ser a mulher de negócios que sou”, falou. Confira:

Nas redes sociais, os internautas não esconderam a surpresa ao ouvir a “verdadeira” Paris Hilton. “Então, Paris Hilton usa uma voz falsa há 20 anos. Sinto muito, mas quem faz isso? Eu me pergunto o que o Dr. Phil teria a dizer sobre isso. Não estou surpresa que ela seja brilhante apesar disso”, avaliou uma mulher. “@ParisHilton revelar sua verdadeira voz é algo que só poderia acontecer em 2020… Que ano!”, brincou outro usuário.

“This is Paris” também traz revelações chocantes que Paris nunca havia contado para ninguém. Uma escola em Utah, nos Estados Unidos, foi particularmente traumática para a DJ. Lá, ela teria sido presa em quartos, estrangulada e até colocada em confinamento solitário. “Isso é algo que eu escolhi nunca discutir. Assim que saí de lá, prometi a mim mesma que nunca mais pensaria ou falaria sobre isso com ninguém”, declarou a socialite. Mesmo a sua própria mãe, Kathy Hilton, não sabia sobre o ocorrido até o documentário ser filmado.

Sobre o porquê de nunca ter contado para sua mãe, Paris revelou que a instituição imediatamente a puniria se dissesse qualquer palavra para a família sobre os abusos. “Foi muito difícil. Quando eu estava no internato, estávamos isolados do mundo exterior”, continuou ela. “E então, quando eu saí de lá, eu estava tão grata por ser livre que eu nem queria tocar no assunto nunca mais”, afirmou.