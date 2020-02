Parque Aquático da Uepa será entregue na próxima segunda (10)

O Parque Aquático da Universidade do Estado do Pará (Uepa) será reaberto na próxima segunda-feira (10), às 9h, em cerimônia presidida pelo governador do Estado, Helder Barbalho, e pelo reitor da Uepa, Rubens Cardoso. O complexo esportivo integra o Campus III da Universidade, localizado na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém.

A programação de reabertura marca o início do ano letivo 2020 e contará com demonstrações de polo aquático e de saltos ornamentais com os atletas paraenses Kaik Souza e José Wilker Nascimento, medalhistas do Troféu Brasil de Saltos Ornamentais, e Yan Campelo, campeão Brasileiro Juvenil em 2016. Além disso, o público poderá conferir atletas de vários clubes de Belém em competições masculinas e femininas de natação.

Nos últimos três anos, os espaços passaram por reforma nas estruturas. Foram feitas impermeabilização das paredes e troca do revestimento das piscinas, além da troca de toda parte elétrica, tubulações e filtros, e das bombas da casa de máquinas, que teve a capacidade renovada. Ainda foram recuperados os trampolins e restauradas as canaletas e o deck no entorno das piscinas. O prédio que abriga o Campus III também recebeu uma pintura geral. O total do investimento feito pela Universidade é de mais de R$ 2,4 milhões.

Para o reitor Rubens Cardoso, “a reabertura do Parque Aquático, necessário às atividades acadêmicas de formação dos bacharéis e licenciados em Educação Física, proporcionará impactos positivos e higidez física e mental para o público envolvido em nossas atividades de extensão no Campus III, além da garantia de segurança na estrutura física ora restabelecida, fundamental para todos os que utilizarão esses equipamentos”, afirmou.

As novas piscinas atenderão cerca de 1.500 alunos durante as aulas práticas de natação e polo aquático, do Curso de Educação Física da Uepa, além de crianças, adolescentes e idosos que participam dos projetos em convênio com as Secretarias de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e de Educação (Seduc), e Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel). Também farão uso do novo parque aquático os atletas e equipes que representam o Pará em competições nacionais e internacionais, bem como servidores da segurança pública, que passam por curso formação e treinamentos.

A partir de março, serão oferecidas atividades esportivas à população, por meio do Laboratório de Atividades Aquáticas (Laaca). Entre as modalidades ofertadas estão saltos ornamentais, natação, nado sincronizado, polo aquático e hidroginástica.

Para o coordenador do Curso de Educação Física da Uepa, Moisés Santa Rosa, o retorno do parque aquático é fundamental para a natação de Belém e do Pará, pois é uma referência por ser um parque construído dentro dos padrões e dimensões olímpicas, que atenderá não somente atletas para competições locais, nacionais e internacionais, mas a comunidade.

“A Uepa fomenta o esporte e, além de proporcionar a atividade física, revela muitos talentos porque trabalhamos com iniciação esportiva. Então, se durante essa fase de aprendizado, um aluno se destacar e quiser enveredar por um processo de formação para ser atleta, tem todo suporte técnico e científico para fazer isso”, explicou.

História – O Curso de Educação Física da Uepa irá comemorar 50 anos em 2020. Durante esse período, o complexo do Campus III se destaca no cenário desportivo do território paraense por ter sido um berço de novos talentos e, também, por ser espaço utilizado para competições regionais, nacionais e internacionais, a exemplo do Campeonato Sul-Americano de Desportos Aquáticos, em 2012.

Serviço:

Reabertura do Parque Aquático da Uepa

Data: 10/2/2020

Hora: 9h

Local: Campus III da Uepa – Educação Física. (Entrada pela Travessa Timbó, esquina com avenida João Paulo II, Marco – Belém/Pará).