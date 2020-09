Parte do Instituto Butantan é fechada após casos de Covid

Local ficará interditado por sete dias

Na quinta-feira (3), o local onde funciona a diretoria do Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo, foi interditado após casos de infecção por coronavírus entre funcionários. A área deverá permanecer interditada por sete dias.

O instituto foi responsável por uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para produzir no Brasil a Coronavac, vacina contra a Covid-19. As informações são do portal G1.

A assessoria de imprensa do Butantan explicou que procedimentos de limpeza e desinfecção estão sendo feitos no local. Os colaboradores fizeram exames e aguardam o resultado em casa, de onde estão trabalhando. O diretor do instituto, Dimas Covas, também está trabalhando em esquema home office.

Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde, disse que quatro membros da diretoria do instituto foram diagnosticados com a doença.

– Eram funcionários da diretoria que tinham quadro bastantes leves, mas foram imediatamente investigados, realizadas não só a sua testagem, como seguindo toda a norma sanitária de afastamento e pesquisa dos contactantes. Todos foram orientados então a voltarem para suas casas, ficarem em isolamento e a realização da testagem. Até o momento nós só tivemos 4 desses funcionários positivos, portanto, se assim ocorrer os demais retomam as suas atividades nos próximos dias. O Butantan informa também que conta com uma equipe de contingência que está constantemente orientando com medidas para garantir a segurança dos colaboradores, bem como acompanhando os casos positivos – disse.