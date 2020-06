Participantes do programa ‘A Fazenda’ serão submetidos a testes de Covid

Com previsão de estreia para o mês de agosto, a 12ª edição do reality show A Fazenda, da Record TV, terá uma série de protocolos de segurança para evitar que os participantes sejam contaminados pelo coronavírus. Uma das mudanças é que os participantes serão confinados no hotel duas semanas antes e serão submetidos a testes para a Covid-19.

A direção da emissora ainda não definiu se o apresentador Marcos Mion trabalhará apenas do estúdio ou se terá contato pessoal com os peões. Apesar de ainda não ter a lista de participantes confirmada, o ex-BBB Felipe Prior, que responde a um inquérito por estupro, é um dos possíveis favoritos ao programa.

Além dos riscos do coronavírus, a próxima edição de A Fazenda terá outro desafio pela frente de recuperar a audiência no horário. No ano passado, o reality registrou apenas 9,7 pontos, sendo considerado o pior índice do programa no Ibope.

Por Rafael Ramos