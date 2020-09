Partido Progressista anuncia coligação com o PSD e apoia Gustavo Sefer

Prazo final para que as legendas realizassem suas convenções, esta quarta-feira (16) marcou a coligação entre o Partido Progressista (PP) e o Partido Social Democrático (PSD) para o pleito municipal deste ano.

Por dez votos a cinco o PP optou por apoiar a candidatura do deputado estadual Gustavo Sefer (PSD) em detrimento do nome do comunicador Jeferson Lima, que chegou a divulgar em suas redes sociais que seria postulante ao cargo de prefeito de Belém.

Segundo informações da executiva municipal do PP, não houve consenso entre os líderes da legenda acerca do apoio ao radialista. O partido agora pretende negociar o cargo de vice-prefeito na chapa encabeçada por Sefer.