Partido Progressista lança Jefferson Lima como candidato à prefeitura de Belém

Esta é a terceira vez que o comunicador concorre em uma eleição municipal

O Partido Progressista (PP) vai disputar as eleições municipais deste ano na capital paraense. A legenda escolheu o comunicador Jefferson Lima para concorrer ao executivo municipal. Esta é a terceira vez que Lima concorre em uma eleição para prefeito. Em 2012, ele participou do pleito em Belém e, em 2016, mudou-se para Ananindeua. O radialista também concorreu ao Senado em 2014. Esta também é a segunda passagem de Jefferson Lima pelo PP, já que o político havia trocado os progressistas pelo MDB logo após as eleições de 2014.

Natural de Belém, o locutor tem 46 anos e uma longa história dedicada a programas de televisão e de rádio. “São mais de 25 anos que trabalho na comunicação. Sou radialista, empresário, pai, casado, e sou candidato pelo Partido Progressista a prefeito de Belém”, comenta. De acordo com Jefferson Lima, na capital paraense o partido vai disputar a eleição municipal sem coligações ou alianças políticas. Ele diz ainda que o vice também será dos quadros do PP, porém o nome será anunciado apenas nesta quinta-feira (17).

Entre os projetos prioritários idealizados pela equipe de Jefferson Lima estão os sociais. “Eu não desisto destas pessoas. E o projeto que temos para esta cidade é tentar resgatar a dignidade de um povo tão abandonado na periferia, sem nenhuma estrutura de saneamento”, afirma. Outro ponto prioritário para o candidato progressista é a questão da geração de renda. “Logo depois desta pandemia tivemos problemas gravíssimos com relação a empregabilidade. A questão do mercado informal deve ser olhada com muito carinho e com muito respeito. Então é um desafio para mim trabalhar para que a cidade de Belém volte a sorrir”, argumenta.

A infraestrutura da cidade também foi um ponto observado pelo comunicador. “A prestação de serviço à comunidade é crucial, seja no transporte público, na questão da água encanada, pois existe um bolsão na periferia muito grande, que ainda está desassistida por isso. A nossa candidatura tem este olhar: olhar pela cidade, pelo desenvolvimento, pela empregabilidade, enfim, em todos os setores teremos uma equipe técnica preparada e capacitada”, garantiu.

TRAJETÓRIA

Jefferson Iniciou sua carreira no rádio nos anos de 1990. Na década seguinte, ele ingressa em programas de TV, atuando no jornalismo comunitário. Em 2012, Lima é convidado pelo Partido Progressista para disputar as eleições municipais de Belém, quando obteve, em primeiro turno, 99.714 votos, somando 12,89% do eleitorado votante daquele ano. Dois anos depois, ainda pelo PP, o locutor se candidata ao cargo de senador pelo estado do Pará, recebendo aproximadamente 742 mil votos. A votação expressiva levou postulante ao senado federal ao segundo lugar na apuração, ficando abaixo, apenas, do então eleito senador Paulo Rocha (PT).

Em 2016, o radialista se candidatou a prefeito de Ananindeua pelo PMDB, na coligação “Do lado da gente pra fazer diferente”, ficando novamente na segunda colocação, com 58.895 votos. Já em 2018, Jefferson disputa as eleições proporcionais para deputado estadual, ainda pelo MDB, quando atingiu 21.699 votos, insuficientes para que o candidato fosse eleito.