Partidos políticos pretendem eleger uma mulher em cada Câmara Municipal do país, pelo menos. Entenda.

Eleger uma mulher em cada Câmara Municipal do país. Esta é a meta de 18 partidos políticos do Brasil que assinaram um protocolo de intenções. Entre as siglas estão Avante, Democracia Cristã, Democratas, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Liberal, Partido da Mulher Brasileira, Patriotas, Partido Progressista, Podemos, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e Republicanos.

A titular da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM/MMFDH), Cristiane Britto, fez um apelo para que as mulheres se candidatassem e destacou que “o Governo Federal, juntamente com a multiplicidade de ideais partidários, está unido nesse propósito.”

Os partidos serão responsáveis pelas iniciativas para a conscientização das filiadas sobre a relevância da participação da mulher na política e estímulo das candidaturas femininas nas eleições deste ano. Além disso, as siglas devem orientar sobre o papel de vereadora e prefeita, com a proposta de aumentar o número de candidatas.

A lista dos partidos que assinaram o protocolo de intenções é completada pelo Partido Social Cristão, Partido Social Liberal, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Solidariedade, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Cristão e Partido Verde.

Por: Marquezan Araújo

Fonte: Brasil 61