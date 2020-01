Passageira sofre assédio sexual dentro do ônibus em Ananindeua, veja o vídeo

Com toda certeza a eleição para prefeitura de Ananindeua deve ser uma das mais disputadas no estado. O parlamentar Miro Sanova que é filho legítimo de Ananindeua e também herdeiro do saudoso Dr. Nonato Sanova (médico e politico), vem de uma trajetória crescente na politica, já foi secretario municipal, e vereador duas vezes e está no seu segundo mandato de deputado estadual.

O Deputado Estadual, Miro Sanova anunciou em redes sociais no último fim de semana, que o PDT em Ananindeua não faz mais parte da base do governo municipal. E afirmou que o partido terá uma postura independente a partir de agora. “Amigos, a partir de agora eu e o PDT seguimos nossos caminhos independentes do governo municipal, em Ananindeua, e reafirmamos a minha pré-candidatura ao cargo de prefeito.”, afirmou Miro em legenda no Facebook. O pré-candidato conta com o apoio das lideranças nacionais do partido, como o presidente Carlos Lupi e o candidato à Presidência em 2018, Ciro Gomes.



Miro Sanova tem se mostrado entusiasmado com a pré-candidatura.

“Ananindeua é um município grande que precisa, definitivamente, se desenvolver. É nisso que acredito e por isso tenho trabalhado.” Disse o pré-candidato.



Na última sexta-feira (17/01), o PDT inaugurou a nova sede de seu diretório Municipal em Ananindeua, localizada na Cidade Nova IV, próximo ao supermercado Formosa. O presidente nacional Carlos Lupi e o presidente estadual Giovanni Queiroz marcaram presença no evento. Também contou com a presença de várias lideranças partidárias e comunitárias.

Com a decisão de lançar Miro Sanova à prefeitura, o PDT já deixou oficialmente a base do prefeito Manoel Pioneiro (PSDB), que deve apoiar outro nome para sua sucessão. Depois que sua candidatura se consolidou o deputado ganhou apoio de alguns partidos, da Associação Famosa de Ananindeua, atraiu lideranças comunitárias e politica, e tem conversado com dirigentes da base de apoio do governo estadual e municipal.

Nosso PDT tem história!

Nosso PDT tem tradição!

Mas também temos inovação e renovação!

Temo tudo isso! Afirmou Miro Sanova sobre o PDT, em legenda no Facebook



Sobre o Município de Ananindeua



Localizado na Grande Belém, é o segundo mais populoso município do estado. Sua população estimada pelo último censo (2019) é de 530.598 habitantes. Com área de 191,42,9 km²