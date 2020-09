Pastor Guilherme Lessa é pre-candidato à Prefeitura de Belém

Pastor Guilherme Lessa foi candidato ao cargo de Deputado Federal do Pará pelo AVANTE na coligação Pará Renova em 2018. Natural de AC – Rio Branco, com 46 anos.

Guilherme Lessa é pré-candidato a Prefeito de Belém

Segundo o Pastor Lessa, Belém enfrenta seríssimas dificuldades econômicas e infraestruturais. Guilherme Lessa ressaltou a precariedade no ir e vir dos belenenses, mesmo com a entrega do BRT, até hoje sem atender às reais necessidades da população. A universalização das políticas públicas federais para atender o maior número possível de pessoas, sobretudo as que residem nas áreas periféricas da cidade, foi apontada por Lessa como fundamental para “oxigenar” a metrópole.

Por fim, ele ressaltou que a cidade “precisa de menos política e mais gestão”, por isso é hora de enfrentar a angústia, a dor e o sofrimento acumulados ao longo das últimas três décadas com decisões firmes e gestão moderna, a fim de “preparar Belém para o futuro”. – Em entrevista ao Portal Ver-o-Fato