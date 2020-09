Paulo Barrudada disputa a prefeitura de Santarém e PSL lança 25 candidatos a vereador

Uma das convenções que movimentou Santarém, Oeste do Pará, neste fim de semana foi a do PSL, que lançou uma chapa puro sangue para disputar a prefeitura do município, encabeçada pelo empresário do ramo da hotelaria, Paulo Barrudada.

O vice será o funcionário público Paulão do Curuai. A convenção foi realizada no domingo (13/9), no hotel de propriedade do candidato, localizado no bairro Liberdade, com participação de filiados e convidados.

O partido de direita apresentou, durante a convenção, 25 candidatos a vereador nas eleições deste ano, entre eles, a esposa de Paulo, Fabrícia Barrudada (PSL).

Essa é a primeira vez que Paulo Barrudada vai disputar a prefeitura de Santarém. Na eleição passada ele atuou como apoiador de candidatos.

Com 54 anos, Barrudada é natural de Boa Vista, Roraima e mora em Santarém há mais de dez anos.

Candidata a vereadora, Fabrícia Barrudada, esposa de Paulo Barrudada: