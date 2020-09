Paulo Guedes participa de sessão mista do Congresso nessa terça (1º)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, participa, nessa terça-feira (1º), de audiência pública do Congresso Nacional para prestar informações sobre as últimas medidas do governo federal no combate ao novo coronavírus. A sessão será virtual e está marcada para as 10h.

Essa é a terceira vez que Paulo Guedes participa de uma sessão mista do Congresso. O colegiado foi criado nesse ano, depois de decretado estado de calamidade pública em decorrência da pandemia. De acordo com o decreto legislativo que determinou a medida, o ministro deve prestar esclarecimentos sobre a situação na saúde e na economia a cada dois meses.

A comissão mista é composta de seis senadores e seis deputados, com igual número de suplentes. A previsão é de que a comissão funcione até 31 de dezembro de 2020, prazo para encerrar o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus.

