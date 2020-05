Paulo Gustavo diz estar ‘paranóico’ com coronavírus, mas curtindo os filhos

Paulo Gustavo diz não estar tendo muito problema para permanecer em casa. Em um “momento família” de sua vida, ao lado do marido Thales Bretas e dos filhos do casal, Gael e Romeu, ele disse que está curtindo ficar em casa, mesmo porque está “paranóico” com o novo coronavírus.

O humorista contou que está cumprindo à risca o isolamento por pavor de se contaminar. “Eu estou porque tenho problema respiratório. A medicina não sabe como esse vírus reage dentro de cada pessoa”, disse. “Eu tenho medo de pegar isso, a pessoa não saber o que usar em mim e eu morrer. Tenho medo”, disse, em entrevista a Ingrid Guimarães, no canal de YouTube do programa “Além da Conta”.

Ele diz que surpreendeu a si mesmo com a vontade de ficar em casa e credita isso aos filhos, que vieram ao mundo em agosto do ano passado. “Estou vivendo uma transformação porque acabei de ter filhos”.

Um ponto negativo da quarentena, para o humorista, são as lives: “Morro de pânico quando toca o telefone e é live. Todo mundo quer fazer live. Não aguento mais live”.