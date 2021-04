Paulo Gustavo doou R$ 500 mil a hospitais para combater Covid

Antes mesmo de imaginar que ficaria entre a vida e a morte por causa da Covid-19, o ator Paulo Gustavo doou R$ 500 mil a uma associação de hospitais, para ajudar no enfrentamento à pandemia.

Devoto de Santa Dulce dos Pobres, que sofreu a vida inteira com problemas pulmonares, o humorista tem um longo histórico de benfeitorias à saúde – incluindo as Obras Sociais Irmã Dulce.

– Meia hora antes de Paulo ser intubado, ele me mandou uma mensagem pedindo para que solicitássemos a interseção de Santa Dulce por ele, para que o ajudasse a curar o pulmão; enfim, estava precisando da ajuda dela. Pedi e peço sempre a todos os amigos para o colocarmos nas intenções das orações. Logo, logo, Paulo Gustavo voltará ao nosso convívio, ficará próximo da família, dos amigos e fãs. Ele é uma pessoa admirável e muito especial – disse Maria Rita Pontes, superintendente da Obras sociais Irmã Dulce.

Pontes também lembrou que Paulo Gustavo ofereceu suporte financeiro às obras de Irmã Dulce no início da pandemia.

– No início da pandemia, Paulo me ligou preocupado, perguntando se precisávamos de alguma coisa. Ele, que já estava ajudando comunidades carentes no Rio de Janeiro, nos ajudou com esta grande quantia financeira para adquirirmos equipamentos de proteção individual (EPIs) para funcionários, pacientes. Compramos testes rápidos e testes PCR para utilizarmos nas obras sociais.

Ainda em 2017, o humorista financiou a construção de um hospital da mesma associação, dedicado a tratar pacientes com câncer.

– Na época, o ator tinha perguntado como poderia contribuir. Nós estávamos fazendo cotas de doações. Imaginei que ele compraria uma, mas acabou pagando por todas. Foi assim que tornamos possível acolher várias pessoas que necessitavam de um atendimento de emergência. Paulo passou a ter cada vez mais uma relação de proximidade conosco. Ajuda sempre que pode, liga para fornecedores, negocia preços. O trabalho que ele faz é fantástico – destacou Maria Rita Pontes.

Por: Gabriela Doria