Paysandu conquistou tricampeonato estadual há 18 anos

Há exatos 18 anos, no dia 16 de julho de 2002, o Paysandu encerrava a campanha do seu último tricampeonato estadual – 2000, 2001 e 2002.

O outro finalista foi a Tuna Luso. Em dois jogos, ambos realizados no estádio Mangueirão, uma equipe histórica do Paysandu, que consolidava a base que seria campeã dos campeões, venceu a Lusa por 3 a 1 e 3 a 0. No jogo final, os gols foram dos atacantes Valdomiro e Albertinho, além do meia Sandro Goiano. Foi o 40° título estadual do Paysandu.

Campanha

Nessa época, a supremacia bicolor se refletiu em uma campanha com 14 vitórias e quatro empates, totalizando 32 gols a favor e apenas 11 contra. O Papão foi, disparado, o melhor ataque e defesa da competição. Jóbson e Valdomiro, ambos com nove gols cada, foram os artilheiros da competição.

Na semifinal, o time eliminou o Ananindeua, com placar agregado de 7 a 1. A Tuna Luso eliminou, na oportunidade, o Remo.

O regulamento prezava a disputa entre oito clubes, que jogariam em turno e returno na primeira fase. Nas finais, os jogos eram eliminatórios.