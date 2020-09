Paysandu deve atuar com treinador interino em jogo contra o Ferroviário, pela Série C

De acordo com o presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, a dificuldade em acertar com o novo treinador pode acarretar a sequência do trabalho do comandante interino. Portanto, há a possibilidade real de Leandro Niehues atuar como comandante bicolor no jogo do próximo domingo (20), contra o Ferroviário-CE, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. “O Leandro já foi treinador do Figueirense, Athletico-PR e do Luverdense, portanto, confiamos nele para segurar uma rodada. Não digo que isso vai acontecer. Mas, ele é um ponto de apoio”, informou.

Leandro exerce a função de treinador temporário após a polêmica saída de Hélio dos Anjos. No Paysandu, o auxiliar trabalhou para os treinadores João Brigatti, Léo Condé e para o próprio Hélio dos Anjos – com quem se desentendeu. Não é a primeira vez que Leandro atuará na função. Ele comandou a equipe bicolor à beira do gramado contra o Clube do Remo e Internacional-RS, na Copa do Brasil, ambas na temporada 2019.