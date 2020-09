Paysandu: Em protesto, torcida pede saída de presidente e executivo de futebol

A torcida do Paysandu foi até à Sede Social do clube no início da noite desta terça-feira, 15, para protestar pedindo as saídas do presidente Ricardo Gluck Paul e do executivo de futebol, Felipe Albuquerque.

A situação agravou com a saída do técnico Hélio dos Anjos na manhã de hoje. Após externar uma crise dentro do clube após a partida do último sábado contra o Imperatriz pela Série C, o treinador chegou no seu limite e deixou o clube.

“Situações incríveis tem acontecido no Paysandu. Falta de transparência, falta de coordenação, de dialogo, falta de procurar a torcida para mostrar o que está acontecendo no clube. Desde o tempo da situação do Brigatti, que foi demitido em uma situação obscura, e agora Hélio dos Anjos, queremos imediatamente a saída do Felipe Albuquerque. O nosso maior problema do Paysandu é Felipe Albuquerque. Não precisa nem o Hélio voltar, até queríamos, porque ele fez um trabalho muito bom, mas precisa retirar esse Felipe Albuquerque”, disse o torcedor bicolor Anderson Baracho.

Em coletiva na tarde de hoje, o presidente Ricardo Gluck Paul disse que Hélio saiu porque “não gostou da cobrança” da diretoria. O Paysandu segue atrás de um novo treinador. A partir desta quarta-feira, 16, os treinos serão comandados por Leandro Niehues, auxiliar técnico que retorna ao clube após sair em fevereiro deste ano.

Crédito: Alexandre Alencar