Paysandu faz 1 a 0 no Remo e conquista o 48º título de Campeão Paraense

O Paysandu Sport Club é o grande Campeão Paraense de 2020. Neste domingo, 06, o Papão segurou a vantagem diante do Remo e a vitória por 1 a 0 garantiu a ida da taça Estrela do Norte para Curuzu. O gol foi marcado pelo volante Uchôa. Além do título, os bicolores impediram a sequência do tricampeonato rival, que não acontece desde a década de 90.



Foto: Fernando Torres

O clássico Re-Pa que decidiu o Parazão 2020 começou cercado de mudanças no Clube do Remo. Por conta de toda a pressão sofrida pela torcida no primeiro jogo, Mazola Junior promoveu alterações no time. O Leão entrou em campo com Zé Carlos, Tcharlles e Gustavo Ermel no comando do ataque. No Paysandu, Hélio dos Anjos entrou com o mesmo time do jogo de ida, com Alan Calbergue fazendo a ligação entre meio e ataque.

Sem nenhum meia de criação, o Remo chegava ao ataque com bolas lançadas para Tcharlles, que incomodou muito a zaga bicolor. Nicolas era o principal homem de referência no ataque alviceleste.

Aos 26 minutos, Djalma sentiu dores na virilha e pediu substituição. Gelson entrou no Remo. Em dois minutos a situação começou a se complicar para o Leão. Precisando do resultado, Fredson levou dois cartões amarelos em seguida e foi expulso. Mazola recompôs a zaga com Mímica no lugar de Zé Carlos. Apesar da inferioridade numérica azulina, o primeiro tempo terminou empatado.

No segundo tempo, mesmo a superioridade dentro de campo, o Paysandu não conseguiu abrir o placar. As ações ofensivas eram concentradas principalmente pelo lado esquerdo, com Bruno Collaço e Vinícius Leite. Mesmo com o jogo controlado, os bicolores acabaram se complicando.

Já na parte final do jogo, aos 35 minutos, Wilton Pereira Sampaio deixou as duas equipes em igualdade numérica. Luiz Felipe entrou com o pé levantado na canela de Lucas e recebeu o vermelho direto do árbitro goiano.

No último minuto de jogo, Vinicius Leite comandou o contra-ataque, tocou para entrada da área e Uchôa bateu colocado para dar o título para o Papão.

2º Tempo:

FIM DE PAPO

50′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PAPÃO!

Vinicius Leite invade a área, toca pra Uchôa, que bate colocado e dá o título ao Papão.

35′ EXPULSO!

Luiz Felipe fez falta dura em Lucas Siqueira e recebeu direto o cartão vermelho.

32′ PASSA RASPANDO

Vinicius Leite carrega da esquerda pra direita e chuta com perigo.

27′ ALTERAÇÃO BICOLOR

Saem Bruno Collaço e PH, entram Serginho e Diego Matos.

23′ AMARELOU

Perema faz falta em Tcharlles e leva o cartão amarelo.

19′ AMARELO NO BANCO DE RESERVAS

Mazola Junior foi punido por reclamação.



Foto: Fernando Torres

10′ MUDANÇAS NO REMO

Saem Gustavo Ermel e Everton Castro, entram Hélio e Carlos Alberto.

09′ AMARELO

Uchoa deu carrinho em Lucas Siqueira e recebeu o amarelo.

08′ SAI QUE É TUA, VINICIUS

Vinicius Leite partiu no contra-ataque, invadiu a área e chutou forte. Vinicius salvou o Remo.

05′ QUE CHANCE!

Vinicius Leite cruza da esquerda, a bola cai no pé de Tony sozinho, que chuta pra boa defesa de Vinicius.

02′ CARTÃO AMARELO

Uilliam Barros fez falta em Marlon e levou o amarelo.

00′ MUDANÇAS NO PAYSANDU

Saem Mateus Anderson e Alan Calbergue, entram Luis Felipe e Uilliam Barros.

BOLA ROLANDO

1º Tempo:

FIM DE PAPO

47′ ALTERAÇÃO NO PAYSANDU

Sai Micael e entra Wesley Matos.

MAIS CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS

40′ MUDANÇA NO REMO

Sai Zé Carlos e entra Mimica.

39′ EXPULSO

Logo depois de receber o amarelo, Fredson fazm mais uma falta, leva o segundo amarelo e é expulso.

39′ AMARELO NO PAYSANDU

Por reclamação, Micael levou o cartão amarelo.

37′ AMARELOU

Fredson comete falta em Nicolas e é punido com o cartão amarelo.

36′ NA TRAVE!

Marlon lança de muito longe e Tcharlles cabecea na trave de Gabriel Leite.

27′ OLHA O LEÃO!

Após cobrança de escanteio, Fredson sobe mais alto que todo mundo e finaliza com perigo!





Foto: Fernando Torres

26′ MUDANÇA NO REMO

Djalma sentiu dores na virilha e saiu. Gelson entra.

22′ OLHA O PERIGO

Alan Calbergue arrisca de fora da área e a bola passa ao lado da trave de Vinicius.

19′ SEM PONTARIA

Em falta de muito longe para o Remo, Charles arriscou e a bola subiu demais.

12′ PRIMEIRO AMARELO

Zé Carlos chega atrasado em PH e leva o cartão amarelo.

9′ OLHA O CENTROAVANTE AÍ!

Tcharlles invade pela direita, cruza na cabeça de Zé Carlos que cabecea com perigo.

7′ PRA FORA

O Paysandu roda a bola até chegar nos pés de PH, que chutou pra fora.

2′ PRIMEIRA CHEGADA

Bruno Collaço avançou pela esquerda, cruzou, mas, Fredson afastou o perigo.

BOLA ROLANDO!

As duas equipes já estão escaladas para decisão. No Remo, Mazola Junior optou por iniciar o clássico com três atacantes. Tcharlles, Gustavo Ermel e Zé Carlos são titulares. Já no Paysandu, Hélio dos Anjos vai com os mesmos titulares do jogo de ida. Confira:

Boa tarde, torcedor! Começamos agora nosso pré-jogo do clássico Re-Pa que decide o Campeonato Paraense de 2020. As duas delegações já chegaram ao palco da decisão, o Estádio do Mangueirão.