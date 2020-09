Paysandu goleia o Imperatriz na Curuzu e encosta no G4 do Campeonato Brasileiro da Série C

Nem o mais otimista torcedor do Paysandu acreditava em uma vitória tão fácil pela campanha, até então, do time no Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite deste sábado (12), o Papão não tomou conhecimento e massacrou o Imperatriz (MA), por 6 a 1, no Estádio Leônidas Castro, a Curuzu, em Belém, em partida válida pela sexta rodada do Grupo A da competição nacional.

O Papão abriu o placar com Alex Maranhão cobrando pênalti, aos 31 minutos do primeiro tempo. Mas a alegria durou pouco e o Cavalo de Aço chegou ao empate com Cesinha, aos 37 minutos, após lambança do goleiro Gabriel Leite. Antes de sair para o intervalo, o Paysandu voltou a marcar, com o atacante Nicolas, de cabeça, aos 43 minutos.

Na etapa derradeira, o Paysandu deslanchou. Uilliam Barros marcou, aos seis minutos, o terceiro gol. Logo em seguida, Alex Maranhão deixou sua marca em uma bela cobrança de falta, aos 11 minutos, assinalando o quarto. Os dois últimos tentos que fecharam a goleada foram assinalados pelo atacante Elielton, que até então não tinha marcado nenhum gol com a camisa bicolor, em duas temporadas. Elielton marcou aos 28 e aos 42 minutos.

Com a vitória, o Paysandu assumiu a quinta colocação do Grupo A, passando a somar sete pontos. O Papão volta a campo diante do Ferroviário (CE), no próximo domingo (20), às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza, partida válida pela sétima rodada.

O jogo: Papão massacrou o Cavalo de Aço!

O Imperatriz chegou primeiro. Cesinha recebeu, se livrou da marcação e chutou, mas a bola foi fraca nas mãos do goleiro Gabriel Leite. O Paysandu respondeu em uma cobrança de falta de Vinícius Leite: a bola foi para área, Nicolas desviou para o fundo do barbante, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante bicolor. O Cavalo de Aço também chegou em cobrança de falta, que Jocinei mandou rasteiro e Gabriel Leite defendeu bem.

O Paysandu tentava se encontrar na partida. Vinícius Leite carregou bem pelo meio e, em uma jogada individual, disparou para o gol e acertou na defesa adversária, a bola se perdeu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Uilliam Barros cabeceou sozinho e mandou para fora. Em outra tentativa do Papão, Nicolas chutou fraco, o goleiro Henal defendeu e a bola sobrou para Uilliam Barros, que, livre de marcação, conseguiu perder.

O Cavalo de Aço deu o troco com Cesinha, que recebeu e chutou forte, mas a bola foi no meio da meta do goleiro Gabriel Leite, que defendeu para o bicolor estadual. Em um escanteio para o time alviceleste, Bruno Collaço levantou na área e Jocinei meteu a mão na bola – pênalti assinalado pelo árbitro Rafael Martins Diniz, do Distrito Federal. Alex Maranhão cobrou, deslocou o goleiro Henal e correu para o abraço, aos 31 minutos, 1 a 0 Paysandu.

Só que a felicidade bicolor durou bem pouco: após lambança do goleiro Gabriel Leite, que saiu mal do gol, o meia Cesinha aproveitou e empatou o jogo, aos 37 minutos, 1 a 1. O Papão respondeu rapidamente com Tony, cruzando da direita na medida para Nicolas, que subiu de cabeça e correu para o abraço, aos 43 minutos, 2 a 1, Paysandu. Na etapa final, o time maranhense chegou com Cesinha, que cruzou para o atacante Anderson Cavalo, mas a bola passou na frente do gol bicolor.

Na primeira chance do segundo tempo, o Papão foi logo marcando. Uilliam Barros recebeu em velocidade e bateu firme para o fundo do barbante, aos seis minutos, 3 a 1. Não demorou para o atual campeão paraense chegar ao quarto: Alex Maranhão mandou uma bomba em cobrança de falta e surpreendeu o goleiro Henal, aos 11 minutos, 4 a 1. O Papão jogava à vontade em campo. Vinícius Leite, em lance individual, disparou forte e bola explodiu no travessão de Henal.

O time maranhense respirou. Em uma cobrança de falta, Jocinei bateu rasteiro e goleiro Gabriel Leite mandou para escanteio – a noite era mesmo bicolor. Dessa vez, a lambança foi do goleiro Henal que vacilou juntamente com a zaga e o atacante Elielton não perdoou, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Paysandu, em duas temporadas, aos 28 minutos, 5 a 1. Após o tento assinalado, o atacante foi as lágrimas.

Ele não se satisfez: a bola estava com o Imperatriz, mas o time maranhense logo perdeu a redonda para Elielton que, em uma arrancada espetacular, saiu do seu campo de defesa para ficar na cara do gol e marcar o sexto do Papão, aos 42 minutos. Placar final: Paysandu 6 x 1 Imperatriz.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU: Gabriel Leite; Tony, Micael, Perema e Bruno Collaço; Anderson Uchôa (Serginho), Wellington Reis (Alan Calbergue) e Alex Maranhão (Juninho); Vinícius Leite (Erik Bessa), Uilliam Barros e Nicolas (Elielton). Técnico: Hélio dos Anjos

IMPERATRIZ: Henal; Léo, Xandão, Henrique e Makeka; Nonato, Jocinei e Judson; Cesinha (Reginaldo Júnior), Anderson Cavalo e Guilherme Garré. Técnico: Estevam Soares

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Rafael Martins Diniz (DF) Assistente 1: Renato Gomes Tolentino (DF)

Renato Gomes Tolentino (DF) Assistente 2: Kleber Alves Ribeiro (DF)

Kleber Alves Ribeiro (DF) Quarto árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Djonaltan Costa de Araújo (PA) Cartões amarelos: Anderson Uchôa e Juninho (Paysandu); Jocinei e Guilherme Garré (Imperatriz)

Por Fábio Relvas